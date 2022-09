Prefeitura instala defensas no viaduto do Contorno Norte

Da Redação

O viaduto pioneiro José Paulo Venério, localizado no entroncamento da BR-369 com a PR-170, no Parque Industrial Zona Norte, teve a segurança viária reforçada neste domingo (26/09) com a instalação de defensas metálicas. O investimento, promovido pela prefeitura, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), no chamado viaduto do Contorno Norte, é complementar à instalação de um moderno sistema de iluminação pública com tecnologia LED, que está em fase final de execução em trecho de três quilômetros da BR-369, entre o viaduto e a divisa com Arapongas, no distrito de Aricanduva.

Durante o serviço, que durou todo o domingo, o trânsito da rodovia foi bloqueado e direcionado a vias alternativas por agentes municipais de trânsito sob supervisão das polícias rodoviárias Estadual e Federal. “As defensas são equipamentos obrigatórios para que haja a instalação dos postes de iluminação pública, uma vez que são dispositivos de proteção que contém veículos desgovernados, que tendem a atravessar os canteiros centrais ou saírem pelas laterais das estradas”, explica o prefeito Júnior da Femac, frisando que o investimento municipal atende a normas de segurança estabelecidas por órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Além da pista principal (BR-369) e alças de acesso ao viaduto (que também irão ganhar luminárias LED), a instalação de defensas contempla todo o trecho em que o sistema de iluminação está sendo viabilizado. “Somente em defensas metálicas o investimento é na ordem de R$1,2 milhão. Já os postes e super luminárias LEDs integram um pacote de R$6,7 milhões que envolve ainda a substituição de 4.105 luminárias antigas em diversos bairros da cidade, por novas em LED”, esclarece o engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, superintendente de Iluminação Pública do Idepplan.

O projeto em execução na BR-369 inclui a fixação de 123 postes no canteiro central, totalizando a instalação de 468 luminárias de alto rendimento na tecnologia LED com potência de 200 watts em trajeto de cerca de três quilômetros, entre a divisa com Arapongas e o viaduto do Contorno Norte. “Os trabalhos de instalação de defensas e do sistema de iluminação em LED já atingiram 90% do cronograma, sendo que 70% do que foi feito em iluminação já está ativado. A conclusão do projeto depende agora das condições climáticas, pois o “tempo chuvoso” prejudica o andamento dos serviços”, conclui Lafayete dos Santos Luz, superintendente do Idepplan.

