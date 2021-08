Da Redação

Prefeitura instala câmeras que identificam placas de veículo

O prefeito Junior da Femac anunciou nesta segunda-feira (02) que serão agregadas mais câmeras em Apucarana com um novo recurso tecnológico. Trata-se do LPR (Licence Plate Recognition), que permite o reconhecimento imediato de veículos por meio de uma câmera especial.

“Vamos instalar essas câmeras nas entradas e saídas da cidade, nas principais rodovias e também em acessos secundários”, anuncia Junior da Femac, explicando que esse recurso vai contribuir ainda mais no monitoramento realizado diariamente pelas forças de segurança. “O processo será viabilizado através de chamamento público, para a instalação e manutenção permanente dessas câmeras”, informou.

O lançamento do projeto “Apucarana mais segura”, em meados de 2020, via parceria público-privada firmada pela prefeitura, viabilizou o compartilhamento de imagens de câmeras de vigilância privadas com a Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal. O sistema já contribuiu para o esclarecimento de diversas ocorrências, desde furtos, roubos e acidentes de trânsito, passando por tráfico de drogas e até casos de estupro, assassinato e latrocínio.

Com mais de 200 pontos de monitoramento 24 horas, as ações acontecem através de um termo de parceria firmado com uma empresa especializada em monitoramento digital. Apucarana dispõe de imagens em tempo real de vários pontos do centro e de mais doze bairros. Todas imagens das câmeras voltadas para vias públicas são compartilhadas com as forças de segurança.

A prestação de serviço da empresa por intermédio do chamamento público não tem custo para o município e faz parte de uma proposta inovadora encabeçada pelo Idepplan que segue o conceito de cidade inteligente, formatando o “cerco digital”, através da integração de câmeras de vigilância instaladas com as centrais de operação das forças de segurança. “O maior beneficiado por esta parceria público-privada é a população”, ressalta o prefeito Júnior da Femac.