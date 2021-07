Da Redação

Prefeitura inscreve para três novos cursos gratuitos

A Prefeitura de Apucarana está com inscrições abertas para três novos cursos gratuitos. As oportunidades, através do Centro de Qualificação Total, são para as formações profissionais de eletricista instalador residencial e de instalação de alarmes, cerca elétrica e portão eletrônico, ambos com início previsto para o dia 9 de agosto, e para o curso Gestão de Qualidade, com início das aulas agendado para o dia 16 de agosto.

Oferecidos sem custo algum para o aluno, as capacitações integram a política municipal de capacitação profissional. “São cursos adquiridos pela prefeitura junto ao Serviço Nacional da Indústria (Senai) após ouvirmos a demanda do setor produtivo. O mercado de trabalho está com grande necessidade destes profissionais que, através desta formação, deverão ser absorvidos rapidamente junto ao mercado de trabalho”, destaca o prefeito.

As inscrições para os cursos com vagas em aberto devem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana. “A gestão Júnior da Femac tem sido grande incentivadora da capacitação profissional e da geração de novos empregos. Após consulta a associações e sindicatos de diversas categorias, em março deste ano o grupo técnico que integra o Programa Municipal de Qualificação Técnica elencou 72 opções de capacitação que agora estão sendo adquiridas pelo Município junto ao Senai, Senac, Senar, entre outros”, relata Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total. O investimento é de cerca de R$ 700 mil.

O Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana funciona junto à Rua Ouro Verde, 300 – Jardim América. Para inscrição o interessado deve apresentar CPF e RG, bem como comprovante de residência. O telefone de contato para mais informações é o 3426-7241 ou o 99989-8424.