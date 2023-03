Prefeitura inicia revitalização da praça do bairro “28 de Janeiro”

Da Redação

O projeto de revitalização da Praça Semiramis Braga começou a ser colocado em prática

O projeto de revitalização da Praça Semiramis Braga, mais conhecida como “Praça do Bairro 28 de Janeiro” começou a ser colocado em prática nesta quarta-feira (8) pelas equipes da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Serviços Urbanos e do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

O projeto elaborado pela equipe técnica do Idepplan garante a preservação do conceito original da obra da década de 1960. Será mantida a Biblioteca Professora Olga Antunes Pedroso, que ganhará um visual mais moderno. Também será preservada restaurada a concha acústica.

O prefeito Junior da Femac destaca a inclusão de uma pista de caminhada, pintada em azul; e uma ciclovia, pintada em vermelho. Ambas irão contornar toda a praça e também a quadra do Clube 28 de Janeiro. A iluminação de todo o espaço será com tecnologia de LED, e todos os pisos serão substituídos.

“Estamos preparando algumas novidades que serão agregadas à praça do 28. Entre elas está o Parcão, um espaço com alambrado, brinquedos para os cães, bebedouro, caixa de areia e espaço de estar com bancos e mesas para os donos dos pets”, informa Junior da Femac.

O diretor-presidente do Idepplan, Carlos Mendes, revela que na área de divisa com o clube 28 de Janeiro, será aberta uma rua de passagem – de velocidade reduzida -, e ampliadas as vagas de estacionamento. Ele revela ainda que serão criadas também mais 42 vagas de estacionamento transversal em outro trecho da praça, atrás da concha acústica.

O secretário de meio ambiente, Gentil Pereira, diz que o trabalho de manejo e substituição de árvores será imediato. “Temos autorização do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Apucarana e do Instituto de Água e Terra (IAT) para a retirada de árvores secas e doentes e plantio de novas espécies mais adequadas. Também vamos replantar toda a grama da praça com a variedade esmeralda”, informa Pereira.

O vereador Luciano Molina, presidente da Câmara, que havia reivindicado melhorias na praça, em nome dos moradores da região, se manifestou satisfeito com o início das obras. Segundo ele, o espaço estava muito desgastado neste bairro histórico e central.

Ao anunciar o início das obras de revitalização da praça do 28, o prefeito Junior da Femac, fez questão de lembrar que na sua gestão já foram executadas melhorias significativas no Parque Jaboti, Parque da Raposa, Parque Biguaçu, Parque Japira (em execução) e criada uma nova área de lazer no Tancredo Neves. “Também implantamos mais de 40 parques infantis , com brinquedos em madeira plástica, por meio do Programa Praça Viva”, lembrou o prefeito, acrescentando que “agora chegou a vez da histórica Praça 28 de Janeiro, que em breve ganhará novos atrativos, ficará mais bonita, confortável e terá mais segurança.

