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Prefeitura inicia mutirão de limpeza dos parques municipais pelo Biguaçu

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 13:40:17 Editado em 28.07.2026, 13:40:08
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Prefeitura inicia mutirão de limpeza dos parques municipais pelo Biguaçu
Autor Além da limpeza geral, a ação estará focada na raspagem e o recolhimento dos dejetos de pombas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), iniciará uma série de ações de limpeza dos parques municipais. O primeiro mutirão ocorre nesta quinta-feira (30/07), a partir das 8 horas, no Parque Biguaçu. A ação contará com o reforço de 34 alunos da Escola de Formação da Polícia Militar, de voluntários e de outras secretarias municipais.

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O prefeito Rodolfo Mota afirma que o mutirão no Biguaçu antecipa uma mobilização ainda maior planejada para o dia 19 de setembro, Dia Mundial da Limpeza. “Neste dia equipes do município e parceiros se juntarão para um amplo trabalho de limpeza nos parques da Raposa e Jaboti, estimulando ao mesmo tempo o uso consciente das áreas verdes e fortalecendo a cultura de preservação ambiental”, salientou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, afirma que parte do trabalho no Parque Biguaçu já foi adiantada com a poda de árvores nos caminhos internos. “Também já fizemos a aplicação do larvicida biológico para o combate do inseto conhecido como borrachudo”, completou.

Na quinta-feira, além da limpeza geral, a ação estará focada no principal problema verificado atualmente neste espaço. “Vamos fazer a raspagem e o recolhimento dos dejetos de pombas acumulados nas calçadas e áreas de circulação”, informou Pires.

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O secretário chamou a atenção para os principais problemas ambientais que continuam sendo verificados. “Infelizmente, ainda encontramos situações de descarte irregular de rejeitos, principalmente têxteis e de construção civil”, observou, citando como exemplo o Parque da Raposa que é uma área de conservação ambiental.

Pires ressaltou ainda que a SEMA buscará envolver ativamente a população nas ações. “A ideia é aproveitar o momento para focar na educação ambiental e na conscientização, somando forças com movimentos e entidades de proteção, como as pastorais do meio ambiente“, pontuou.

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