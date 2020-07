Prefeitura inicia concretagem da pista de caminhada no “Cidade Alta”

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Prefeitura iniciou nesta semana a concretagem da pista de caminhada, que está sendo implantada no Jardim Cidade Alta. O serviço é executado no canteiro central da Avenida Pinho Araucária, em trecho de cerca de 600 metros de extensão.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, a pista de caminhada é uma reivindicação dos moradores. “Muitas pessoas já costumam praticar caminhadas e corridas na via, disputando espaço com os veículos, o que gera riscos de acidentes”, salienta Junior da Femac.

O prefeito lembra que a pista de caminhada integra o projeto de modernização da avenida. “O asfalto já foi totalmente reconstruído. O que existia antes era um pavimento extremamente precário, feito décadas atrás com base de piçarra e sem rede de drenagem. Com isso, em dias de chuva a pista ficava parcialmente alagada em determinados pontos, mas essa realidade ficou para trás”, ressalta Junior da Femac.

O prefeito afirma que, no trabalho de reconstrução, foi necessário quebrar as calçadas nas laterais da pista. “Esse calçamento é de responsabilidade da empreiteira que fez o asfalto. De um lado, ela já fez a recomposição do calçamento, faltando somente na lateral da outra pista”, observa Junior da Femac.

Já a implantação da pista de caminhada está sendo executada por outra equipe, coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. De acordo com Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da pasta, a pista dever ser concluída em 15 dias. “Estamos implantando duas faixas em concreto alisado, que ficarão separadas por grama esmeralda”, explica Tom, acrescentando que o concreto alisado abrangerá uma área de 1.800 metros quadrados.