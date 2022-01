Prefeitura inicia asfaltamento na região da Vila Regina

Da Redação

A partir desta quarta-feira (26), na região da Vila Regina, na cidade de Apucarana, os moradores da Rua Lauro Carlos de Assis, darão adeus ao barro e a poeira. A Prefeitura de Apucarana, através da empreiteira contratada, está pavimentando cerca de 700 metros da via, no trecho situado entre a Rua Capanema até a Paróquia São Benedito. O investimento é de R$ 172 mil, com recursos do próprio município.

continua após publicidade .

A obra é um atendimento à uma reinvindicação apresentada por Rogério Aparecido Almeira, presidente da Associação de Moradores do Jardim Figueira. “A obra vai facilitar o acesso e fazer a integração dos bairros próximos, como a Vila Regina, o Núcleo da Fraternidade e os jardins Figueira e Franca”, ressalta o presidente da Associação de Moradores.

Junior da Femac, prefeito do município, ainda ressalta que a obra é muito aguardada pela comunidade e afirma que cerca de 30% dos serviços previstos no cronograma já foram executados. “O trabalho inicial abrange a limpeza, abertura do leito e preparação da base. Se as condições climáticas estiverem favoráveis, acreditamos que até meados de fevereiro a obra estará concluída”, acrescenta que o cronograma prevê a aplicação de uma capa asfáltica em área total de 3 mil metros quadrados.

continua após publicidade .

A via passa entre uma área verde, onde existem chácaras de lazer e também onde, em alguns lotes, moradores aproveitam o espaço para realizar plantios, como pequenas hortas. “Eu moro aqui há quase dois anos em casa alugada e tem gente nesta região que também tem chácara. Eu tenho filho doente e era bastante difícil. Quando chovia, era muito complicado conseguir sair”, afirma Olides Batista Goes, morador da Rua Lauro Carlos de Assis.



Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.