Prefeitura inaugura obras no João Paulo e anuncia nova rua de ligação







A Prefeitura de Apucarana inaugurou, na tarde desta sexta-feira (29), as obras de drenagem e o novo parque temático na Rua Rio dos Patos, na região do João Paulo. Durante a entrega, o prefeito Rodolfo Mota também anunciou a abertura de uma nova rua de ligação nas proximidades da estação da Sanepar, visando melhorar a mobilidade urbana entre os bairros da área. Somadas, as intervenções no local chegam a R$ 1,2 milhão, custeadas por recursos economizados pelo município.

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O novo complexo de lazer surgiu de uma obra emergencial. No final do ano passado, o colapso de uma tubulação antiga resultou na abertura de uma grande cratera na Rua Rio dos Patos. Após a obra de drenagem estrutural, projetada para os próximos 20 anos, a área foi revitalizada.

"Do limão, nós estamos entregando uma limonada boa, saborosa para essa comunidade especial da região do João Paulo", afirmou o prefeito. "Quando a gente olhou o potencial desse lugar, nós logo pensamos: vamos transformar isso aqui num espaço de lazer para essa comunidade".

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Este é o terceiro parque temático inaugurado na cidade, nos mesmos moldes dos instalados nos parques Jaboti e Raposa. De acordo com o Executivo, a estrutura foi pensada para atender dezenas de famílias da região e incentivar a convivência e a prática de atividades físicas.



1 de 5 Gabrielly Campos Foto: Autor: Gabrielly Campos

2 de 5 Gabrielly Campos Foto: Autor: Gabrielly Campos

3 de 5 Gabrielly Campos Foto: Autor: Gabrielly Campos

4 de 5 Gabrielly Campos Foto: Autor: Gabrielly Campos

5 de 5 Gaby Campos/ TNOnline Foto: Autor: Gaby Campos/ TNOnline

Nova ligação viária e gestão de recursos

Aproveitando a entrega, o prefeito anunciou a abertura de uma nova via transversal. "Nós vamos abrir essa rua aqui, vai permitir também ali uma área de estacionamento pros pais que trouxerem as crianças de carro", pontuou. O novo traçado facilitará o acesso de quem sobe a Rio dos Patos e precisa convergir em sentido ao centro e ao Mercado Box.

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A obra de drenagem e a construção do parque custaram cerca de R$ 900 mil. A abertura da nova rua tem um custo estimado entre R$ 250 mil e R$ 300 mil. O prefeito ressaltou que os valores foram viabilizados sem endividamento, graças aos cortes de despesas da prefeitura. "Quase 900 mil reais pagos com o dinheiro nosso economizado da gestão que a gente tem feito", destacou.

Preparação climática e obras no Interlagos

Questionado sobre os impactos climáticos no cronograma de obras, o gestor lembrou as severas chuvas que atingiram o sul do Brasil nos últimos seis meses devido ao El Niño e antecipou que a cidade terá que reforçar sua infraestrutura hídrica. "Daqui a alguns dias a gente vai anunciar qual é o nosso plano, o nosso projeto para enfrentar esse grande período de chuvas", informou.

Seguindo o planejamento preventivo, o prefeito confirmou que a próxima grande intervenção de drenagem ocorrerá na interligação entre os bairros Veneza e Interlagos, um problema crônico que afeta a região há mais de uma década. A obra conta com um investimento inicial de R$ 700 mil — sendo R$ 350 mil oriundos de recursos viabilizados pelo deputado federal Felipe Francischini e R$ 350 mil de contrapartida do município.

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"É uma obra que vai ficar parecida com essa do Rio dos Patos, porque é um córrego grande também, recebe muita água, tem que ser uma obra que a gente faça para 20 anos", detalhou o prefeito. "Meu negócio é resolver problema, cuidar das pessoas, não tem problema, tem 10 anos o problema nós vamos resolver", concluiu.





Foto: Gaby Campos/ TNOnline Foto: Gaby Campos/ TNOnline





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