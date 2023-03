Prefeitura homenageia mulheres de Apucarana; confira

Da Redação

Cada servidora recebeu um bombom com a mensagem fixada: “O mundo precisa de mulheres incríveis como você”

Ao som de um saxofonista da Banda Municipal, as mulheres que trabalham no prédio central da Prefeitura de Apucarana receberam um abraço e um mimo das mãos do prefeito Junior da Femac. A homenagem foi feita logo no início do expediente, para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira (08).

Cada servidora recebeu um bombom com a mensagem fixada: “O mundo precisa de mulheres incríveis como você”. De acordo com Denise Canesin, secretária Municipal da Mulher e Assuntos da Família, as mulheres se mostraram “surpreendidas, demonstrando alegria e gratidão” pela homenagem.

Além do prédio da Prefeitura, a homenagem aconteceu também em diversos outros locais, como Cisvir, Terminal Urbano, Rodoviária, Centro Social Urbano, Cras, Creas, Centro de Oficinas da Mulher, Espaço da Mulher, Casa do Mel, Espaço das Feiras, Centro da Juventude, Hospital da Providência, escolas estaduais e municipais, entre outros.

Denise afirma que, embora a homenagem tenha sido feita para marcar a data, a administração municipal trabalha diariamente para valorizar e garantir o direito das mulheres. “Existem diversos departamentos que buscam atender as mulheres na integralidade, abrangendo o enfrentamento da violência doméstica, a saúde emocional e mental, o empreendedorismo e a geração de renda”, cita a secretária, lembrando que o Programa de Economia Solidária está entre os três finalistas do Prêmio Cidades Empreendedoras, promovido pelo Ministério da Economia.

As necessidades do público feminino que não conseguem ser atendidas diretamente pela Secretaria da Mulher são contempladas através de ações transversais. “Ou seja, fazendo encaminhamentos para outros setores da administração municipal e da rede de atendimento”, explica Denise.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

