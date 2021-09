Da Redação

Prefeitura garante mais R$10 milhões da Fomento PR

Em reunião mantida nesta segunda-feira (27), em Curitiba, com a diretoria da Fomento Paraná, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, solicitou a liberação de mais recursos visando atender empreendedores do Município, na retomada econômica no pós-pandemia. “De imediato recebemos da Fomento Paraná a garantia para a liberação de R$ 10 milhões, com foco no atendimento de micro e pequenos empreendedores formais e informais, incluindo profissionais liberais”, anunciou o prefeito.

continua após publicidade .

O pedido de Apucarana foi apresentado em encontro mantido com Wellington Otávio Dalmas, presidente interino da Fomento Paraná. Também participaram do diálogo Vinicius Rocha, diretor de Mercado; e Emília Belinati, diretora do setor público da instituição financeira do Governo do Estado.

Conforme explicou Junior da Femac, a prioridade com este montante é liberar créditos para os empreendedores informais até o limite de R$ 10 mil. Já para os empreendedores formalizados o limite será para operações de até R$ 20 mil. “Fiquem atentos que, no momento adequado, iremos divulgar detalhadamente todas as regras aos interessados em obter créditos subsidiados pelo Estado, com uma boa carência para iniciar o resgate e juros baixos”, informou o prefeito.

continua após publicidade .

Para Junior da Femac o encontro com a diretoria da Fomento Paraná foi muito produtivo. Ele lembrou que os dirigentes da instituição têm um carinho especial por Apucarana, em função do engajamento da cidade no Programa Paraná Recupera. “Em 2020, Apucarana ficou em segundo lugar no estado em volume de operações de crédito, alcançando o patamar de R$ 12 milhões em micro-créditos para micros e pequenos empreendedores”, assinalou.

Ainda no encontro com de dirigentes da Fomento Paraná, o prefeito de Apucarana foi comunicado de que a instituição também tem linhas de crédito tradicionais, com valores maiores. O programa Paraná Recupera foi idealizado pelo Governador Ratinho Júnior para preservar salários e empregos nos estabelecimentos de pequeno porte do Estado. “Um governo com sensibilidade, disponibilizando no momento e na hora certa a ajuda que o empreendedor necessitava”, contextualizou o prefeito Júnior da Femac.

DESTAQUE EM 2020 – Com 1.252 contratos de microcrédito assinados com a Fomento Paraná, Apucarana fechou 2020 como a segunda cidade paranaense em incentivo ao micro, pequeno e médio empreendedor. Os contratos representaram uma importante injeção de recursos em atividades econômicas dentro do município, garantindo a estruturação, bem como a preservação de empregos. Apucarana ficou à frente de grandes cidades como Curitiba, Maringá e Londrina e atrás apenas de Foz do Iguaçu, importante centro turístico do Sul do país.

De acordo com a secretária da Fazenda, Sueli Pereira, em Apucarana o socorro atendeu diversos tipos de atividades, desde pequenos empreendedores a autônomos e trabalhadores informais. “O crédito foi liberado para profissionais como cabeleireiros, barbeiros, vanzeiros, pedreiros, jardineiros, cozinheiros, pintores, taxistas, sorveteiros, eletricistas, fotógrafos, professores, borracheiros, vidraceiros, costureiras e panificadores, além de lanchonetes, academias de condicionamento físico, pet shops e lava-rápidos, entre outros”, detalha a secretária da Fazenda.