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APUCARANA

Prefeitura faz retirada preventiva de eucalipto ao lado do Espaço das Feiras

Trabalho mobiliza equipes de diferentes secretarias e a Copel; Rua Talita Bresolin permanece interditada durante a operação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Prefeitura faz retirada preventiva de eucalipto ao lado do Espaço das Feiras
Autor Operação de retirada de árvore começou nesta terça-feira (20) - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana realiza nesta terça-feira (20/10) a retirada de um eucalipto de grande porte localizado ao lado do Espaço das Feiras. A árvore ficou inclinada após o forte temporal que atingiu o município em 21 de setembro, comprometendo sua estrutura e apresentando risco de queda. A operação mobiliza equipes de diferentes secretarias municipais e da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

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O secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, destacou a complexidade do trabalho e a importância da ação preventiva para proteger a população, os comerciantes e o patrimônio público. “Quase 30 dias após a tempestade que assolou Apucarana, estamos aqui no Espaço das Feiras, uma região importante da nossa cidade, com comércio vivo, realizando a retirada de um grande eucalipto que ficou inclinado com a tempestade. É um serviço de alta complexidade, que envolve vários órgãos da Prefeitura de Apucarana, entre eles as secretarias de Meio Ambiente, Serviços Públicos, Obras e Segurança Pública. O trabalho vai durar o dia todo. Estamos aqui desde o início da manhã para realizar essa ação”, afirmou.

O secretário também pediu a colaboração da população para evitar o trecho durante a execução dos serviços. “Solicitamos aos moradores de Apucarana que evitem esse trecho da Rua Talita Bresolin, entre as ruas Erasto Gaertner e Bandeirantes, até a conclusão dos trabalhos, para garantir a segurança de todos”, reforçou.

A retirada da árvore é uma medida preventiva diante do risco iminente de queda. A operação foi organizada em conjunto com a Copel, que realizou o desligamento temporário da energia elétrica e as adequações necessárias na rede para permitir a execução do serviço com segurança. “Esse eucalipto entortou com os vendavais e teve sua estrutura comprometida. Pelo risco iminente de queda, estamos fazendo esse trabalho preventivo para retirar a árvore antes que ela possa causar um mal maior”, explicou Pires..

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Prefeitura faz retirada preventiva de eucalipto ao lado do Espaço das Feiras
AutorTrabaho é realizado com ajuda de guindaste - Foto: Divulgação


Segundo o secretário, a intervenção exigiu planejamento e o cumprimento dos procedimentos necessários junto aos órgãos envolvidos. Inicialmente, o serviço estava previsto para o dia 29 de outubro, mas foi antecipado para esta terça-feira, aproveitando as condições climáticas favoráveis e a mobilização das equipes.

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Além da retirada do eucalipto, a Prefeitura realiza a poda preventiva de galhos de outras árvores no entorno do Espaço das Feiras. A medida busca reduzir riscos relacionados a galhos de grandes dimensões ou com projeção excessiva. Os demais exemplares serão avaliados individualmente e permanecerão sob monitoramento. Novas intervenções poderão ser realizadas caso as avaliações técnicas indiquem essa necessidade. “Não podemos chegar aqui e condenar todos os eucaliptos, assim como não podemos fechar os olhos para um risco que é iminente. A avaliação das árvores é feita individualmente”, ressaltou o secretário.

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ambiental Apucarana eucalipto prefeitura segurança
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