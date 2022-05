Prefeitura faz recuperação de ruas em bairros de Apucarana

Da Redação

As equipes de manutenção do asfalto, mantidas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, fizeram nos últimos dias a recuperação do pavimento em várias regiões da cidade. Foram contempladas ruas localizadas nos bairros Residencial Raposa I, II e III, Núcleo Habitacional Tancredo Neves, Jardim das Flores e Jardim Esperança.

O prefeito Junior da Femac acompanhou os trabalhos nesta segunda-feira (23/05) na Rua Denhei Kanashiro, via que dá acesso ao Parque da Raposa e onde também ficam instituições de ensino, como o campus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal (UTFPR) e Apae. “Apucarana tem cerca de 700 quilômetros de ruas, das quais 400 quilômetros são de asfalto antigo e que exige uma manutenção constante”, pontua Junior da Femac.

De acordo com Mauro Toshio Kitano, superintendente municipal de Serviços Públicos, duas equipes atuam diariamente na operação tapa-buracos, abrangendo 14 operários. “Cada equipe possui um caminhão que leva a massa asfáltica e um rolo compactador. O serviço envolve o levantamento dos pontos mais críticos, limpeza desses locais, seguida da aplicação da emulsão e da massa asfáltica”, informa Toshio, acrescentando que as próximas regiões a serem atendidas são as do Jardim Apucarana e a Estradas do Rio do Cerne.