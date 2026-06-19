Prefeitura entrega kits maternidade para gestantes e reforça ações de saúde preventiva

A Prefeitura de Apucarana realizou, nesta sexta-feira (19), a entrega de aproximadamente 60 kits maternidade para gestantes atendidas pela rede pública municipal, tanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) quanto na Casa da Gestante. Os enxovais, que são um benefício eventual do município, passaram por melhorias e agora contam com bolsas mais reforçadas e toalhas de banho com capuz maiores para os bebês.

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A ação é fruto de um esforço conjunto entre a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Mulher, com foco em acolher famílias vulneráveis e combater a mortalidade infantil na cidade. A secretária de Assistência Social, Fabíola Carrero, explicou as mudanças feitas para garantir um produto melhor às mães.

"Nós modificamos o kit. Nós colocamos uma bolsa mais reforçada, uma bolsa também que ficou com visual bonito aí. Então nós reforçamos o material da bolsa e aumentamos também a toalhinha de banho com capuz para os bebês também", detalhou a secretária. Ela reforçou a importância da parceria entre as pastas. "É um trabalho intersetorial, com a Secretaria da Mulher e Secretaria da Saúde, para aquelas mães que precisam do nosso trabalho", destacou.







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Foto: cindy santos Foto: cindy santos

O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que a escolha dos itens foi rigorosa para assegurar a entrega de bons materiais. "A gente fez uma reformulação, a gente trocou a bolsa, colocou mais itens, como tudo que a gente tem feito, com muito carinho, com muito capricho, pra gente poder entregar algo de qualidade. Tem que desclassificar empresa, tem que brigar com empresa, tem que recusar amostra, até que a gente consiga chegar num produto de qualidade para entregar para essas mamães", afirmou.

Para o chefe do Executivo, o kit vai além do aspecto financeiro. "Claro que a prefeitura tira um dinheiro lá de outro lugar, enfim, economiza pra poder comprar esses kits, mas é também o cuidado, é o carinho. É uma forma de dizer: a gente tá com vocês, contem conosco", disse o prefeito.

Foco na redução da mortalidade e vacinação

Durante a entrega, o prefeito lembrou do histórico recente da cidade na área da saúde e afirmou que a gestão não medirá esforços para proteger o bem-estar materno-infantil. "Apucarana num passado recente enfrentou uma taxa de mortalidade infantil muito alta, muito acima da média do estado e do Brasil. Então a gente não pode aceitar, a gente não pode conviver com nenhuma dificuldade que implique aí às mamães e a esses bebês recém-nascidos", pontuou.

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Aproveitando a presença das famílias, Mota fez um alerta sanitário enfático sobre a importância da imunização, especialmente com a chegada do período de frio e chuvas, propício para doenças respiratórias. O prefeito destacou a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), agora disponível pelo SUS.





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"Essa doença pegou alguns bebês ano passado, atrasado, acabou custando a vida de alguns bebês. É uma doença muito grave que não tem tratamento específico, mas agora tem uma vacina pelo SUS. Então a gente aproveitou e reforçou com essas gestantes, com essas mãezinhas, a necessidade de fazer a cobertura vacinal", alertou o prefeito, que também fez um apelo para a adesão à vacina contra a Influenza (gripe) para os grupos prioritários.

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Por fim, o prefeito destacou os avanços na infraestrutura de atendimento pediátrico, citando o recém-aberto Pronto Atendimento Infantil (PAI). "Nós abrimos o pronto atendimento infantil, facilitou o atendimento das nossas crianças nesses momentos de dificuldade. Chegamos a atender 500 crianças num único dia lá, o que antes era um caos na UPA", concluiu, lembrando que a medicação e o atendimento médico precisam andar lado a lado com a prevenção através das vacinas.





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