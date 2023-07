Prefeitura entrega “kits enxoval” para 100 gestantes

A ação é desenvolvida dentro do Programa Parto Humanizado do Hospital da Providência Materno Infantil

Na segunda entrega do ano, 100 mulheres atendidas pela Casa da Gestante da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (AMS) receberam nesta sexta-feira (21) um kit de enxoval para seus bebês, adquirido com recursos do município. A primeira distribuição de 2023 aconteceu em março, beneficiando 300 gestantes que realizam o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

continua após publicidade

A ação é desenvolvida dentro do Programa Parto Humanizado do Hospital da Providência Materno Infantil (Projeto Elos de Vida) que, a partir desde ano, passou o contar com a parceria da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, para custear o material entregue às futuras mamães.

O kit de enxoval é composto por bolsa maternidade, pijaminha, macacão, cueiros, conjunto pagão mijão e edredom. São materiais de qualidade que chegam às gestantes que realizam pré-natal na rede pública de saúde do município. Em média, acontecem entre 120 e 140 partos mensais de gestantes apucaranenses no Hospital da Providência Materno Infantil.

continua após publicidade

“Além dos itens de qualidade, neste kit enxoval vai todo carinho de Apucarana às futuras mamães. Obrigada por fazerem o pré-natal. Vocês não estão sozinhas e nós estamos aqui para garantir uma gestação saudável e depois o acesso aos CMEIs, a escola, sempre abrindo portas em várias etapas da vida dessa criança”, afirma o prefeito Junior da Femac.

- LEIA MAIS: Fase municipal do Bom de Bola começa na próxima terça em Apucarana

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, destacou a realização da entrega dos kits enxovais na nova sede da Casa da Gestante. “Estamos num espaço maior, mais acolhedor, como uma equipe completa de 4 médicos, todos concursados, e equipamentos de última geração utilizados na consulta e exames do pré-natal. Essa rede de atendimento a gestante é graças a gestão do prefeito Junior da Femac que tem um olhar especial não só para as gestantes, mas para mulher em geral, crianças e idosos”, disse Bachiega.

continua após publicidade

De acordo com a coordenadora da Casa de Gestante, enfermeira Maria Aparecida das Neves (Cidinha), “o kit enxoval é um mimo para vocês em troca de fazerem o pré-natal, esse cuidado tão importante para que possam vivenciar uma gestação segura e saudável.”

Definindo a entrega dos kits como um trabalho de valorização da vida e das mulheres, a secretária municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli, mencionou que futuras mamães de Apucarana também contam com o “programa municipal de passe da gestante”, de transporte gratuito para frequentarem as consultas do pré-natal. “A Casa da Gestante realiza o acompanhamento da mãe de forma integral, ofertando também atendimento nas especialidades de psicologia, nutrição, fisioterapia, odontologia e endocrinologia”, informou Jossuela.

No nono mês de gravidez do 1º filho, Camila de Arruda Souza, de 29 anos, recebeu o kit enxoval como um complemento importante à preparação para a chegada de Aila Beatriz. “Tudo é maravilhoso, a bolsa, o edredom e as roupinhas e veio em boa hora”, avalia a moradora do Residencial Sumatra, não economizando elogios e agradecimento ao tratamento recebido durante o pré-natal realizado na Casa da Gestante.

A solenidade de entrega do kit enxoval contou com a presença da vice-diretora do Hospital da Providência, irmã Dirce Ripka; do coordenador de projetos sociais do Hospital da Providência, David Brito; do superintendente da Atenção Básica da AMS, Odarlone Orente, secretários municipais, e o vereador Mario Felipe.

Siga o TNOnline no Google News