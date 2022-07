Prefeitura entrega DVDs do concurso “Eu amo Apucarana”

Da Redação

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), realiza na próxima terça-feira (12), a solenidade de entrega dos DVDs das 15 músicas classificadas no concurso musical “Eu amo Apucarana”. A iniciativa fez parte das comemorações dos 78 anos de Apucarana

As 15 músicas classificadas são de nove artistas de Apucarana, dois de Londrina, dois de Santa Fé (PR), um de Lebon Régis (SC) e um de Alta Floresta (MT), que receberam os DVDs no evento que começa às 19h30, no Cine Teatro Fênix. A seleção das canções coube a um júri especializado e independente tendo como base o regulamento-geral do concurso.

A secretária Municipal da Promatur, professora Maria Agar Borba, informa que inicialmente foram editadas 500 unidades do DVD. Os artistas terão direito a alguns exemplares e cópias do produto cultural serão encaminhadas pela Promatur para os principais museus e bibliotecas públicas do Paraná.

“O DVD reúne composições que retratam o amor por Apucarana. Mais uma iniciativa da gestão Júnior da Femac de valorização da cultura e dos profissionais que a fazem”, afirma Maria Agar. De acordo ela, o produto final atendeu aos objetivos do concurso “incentivando a cultura musical, valorizando agentes culturais, fatos e acontecimentos que marcaram a história do município.”

“Temos um DVD histórico, de grande qualidade musical e de interpretação”, avaliou Mário Felippe Rodrigues, superintendente da Promatur e coordenador-geral do concurso.

Os convites limitados para a participação da solenidade de entrega do DVD podem ser retirados no Cine Teatro Fênix. O público presente poderá conhecer as músicas que serão projetadas num telão durante o evento.

