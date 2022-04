Da Redação

Prefeitura emite nota de pesar pela morte do árbitro Cidão

O prefeito Junior da Femac emitiu nota de pesar pelo falecimento do servidor aposentado, José Aparecido Ferreira, aos 67 anos. Conhecido como Cidão entre os amigos, ele deixa esposa Judite Lopes Ferreira e os filhos Luan, Priscila e Jacqueline.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac lembra que Cidão foi funcionário efetivo na Prefeitura de Apucarana, no período de 2014 a 2020, quando se aposentou. “Foi um funcionário muito prestativo, que sempre se colocava à disposição para trabalhar onde fosse chamado, tendo atuado junto à Secretaria de Esportes e também no Idepplan”, assinala o prefeito Junior da Femac.

Cidão também era bastante conhecido no meio esportivo, onde atuou como árbitro do futebol amador. O velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento está previsto para amanhã, às 10 horas, no Cemitério Portal do Céu.