Prefeitura e Núcleo de Educação definem planejamento de parcerias

Da Redação

O encontro aconteceu nesta quinta-feira

O prefeito Júnior da Femac esteve reunido nesta quinta-feira (02/03), no gabinete municipal, com o chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, professor Vladimir Barbosa da Silva. Na agenda de planejamento, que contou com a participação de gestores das escolas estaduais e de secretários municipais, foram discutidos os programas já estabelecidos com a regional e definido o planejamento de atividades ao longo do ano. “A prefeitura desenvolve importantes programas em parceria com o NRE nas áreas da assistência social, educação, saúde, esporte e lazer, cultura. Atividades importantes que contemplam quase 10 mil alunos da rede estadual, possibilitando acesso a serviços públicos que elevam a qualidade de vida”, disse o prefeito Júnior da Femac.

Ele ressalta que as parcerias ganharam ainda maior relevância social tendo em vista o cenário pós-pandemia. “Temos despendido esforços para ampliar as ações, fazendo com que todos os estudantes possam se sentir pertencidos, abraçados e permaneçam sempre alegres, engajados em buscar sempre o melhor para suas vidas”, assinalou o prefeito.

Entre as parcerias, ele cita o Programa de Bem Comigo, encabeçado pela Secretaria da Assistência Social, que distribui kits de higiene íntima a mulheres – em idade menstrual – que estão em situação de vulnerabilidade social. “Neste público estão inseridas alunas da rede estadual de ensino”, lembrou Júnior da Femac.

Outro destaque é o programa idealizado pela prefeitura que disponibiliza profissionais de psicologia nas escolas. “Uma iniciativa muito importante criado como estratégia de enfrentamento dos efeitos da pandemia no ambiente escolar e que será ampliado neste ano”, assinalou o prefeito, lembrando ainda do Programa “Saúde na Escola”, premiado como o melhor do Paraná e que trabalha temáticas ligadas à prevenção da gravidez na adolescência, cultural de paz, combate ao mosquito aedes aegypti, alimentação saudável, bons hábitos de higiene e prevenção de doenças, como covid-19 e gripe.

No setor da Cultura, Júnior destaca a atividade chamada “Cultura Adolescer”, que promove aulas de dança como “street dance”. “Nesta reunião de planejamento definimos a criação de mais uma ação no setor, que é o “Circuito Cultural”, voltado às bandas”, revelou o prefeito.

Na questão do Esporte, Júnior da Femac destacou a promoção dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s), etapas “A” e “B”. “Mantemos forte parceria com Núcleo Regional de Educação e, neste ano queremos uma mobilização ainda maior”, comentou, salientando que, pela cidade ser sede da Fase Final “B”, todas as equipes apucaranenses campeãs na fase municipal terão vaga garantida na etapa decisiva. “Também abordamos as escolinhas esportivas desenvolvidas pelo município nas diversas modalidades e que podem ser acessadas pelos alunos da rede estadual”, comentou Júnior da Femac.

Os secretários municipais presentes no encontro de planejamento e avaliação das parcerias entre prefeitura e Núcleo de Educação foram Jossuela Pirelli (Assistência Social), Denise Canesin (Mulher e Assuntos da Família), Maria Agar Borba (Promoção Artística, Cultural e Turística – Promatur), Emídio Bachiega (Saúde), José Marcelino da Silva – Grilo (Saúde), Carlos Mendes (Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento – Idepplan) e Laércio de Morais (Chefe de Gabinete).





