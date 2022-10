Prefeitura e Hospital da Providência entregam kit enxoval a gestantes

Da Redação

O valor investido nos kits é de R$ 146 mil, com recursos próprios do município, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social

Duzentas gestantes atendidas pelo SUS receberam hoje, em evento no Cine Teatro Fênix, um kit de enxoval para seus bebês, com recursos do município de Apucarana. A ação é desenvolvida dentro do Programa Parto Humanizado do Hospital da Providência Materno Infantil que, a partir desde ano, passa o contar com a parceria da prefeitura para custear o material entregue às futuras mamães.

O kit de enxoval é composto por bolsa maternidade, pijaminha, macacão, cueiros, conjunto pagão mijão e edredom. São materiais de qualidade que chegam às gestantes que realizam pré-natal na rede pública de saúde do município. Em média, acontecem entre 120 e 140 partos mensais de gestantes apucaranenses no Hospital da Providência Materno Infantil.

O valor investido nos kits é de R$ 146 mil, com recursos próprios do município, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social. Novas distribuições estão previstas, dentro de um prazo de 3 meses e 6 meses.

Para Roseli da Silva, no sexto mês de gestação da filha Alice, o kit enxoval que acabou de receber representa uma grande ajuda. “Muitas mães não têm condições de fazer um enxoval com todas as peças necessárias. Agradeço esse presente que demonstra uma atenção especial da prefeitura e do Hospital da Providência com cada gestante que está aqui hoje”, declara Roseli.

O prefeito Junior da Femac destacou o comprometimento da sua administração com as gestantes e seus bebês. “Nossa equipe de médicos e enfermeiros prestam um atendimento de qualidade às mulheres grávidas apucaranenses. A Casa da Gestante passou a contar com equipamentos de última geração utilizados na consulta do pré-natal. Prestamos o melhor atendimento possível, com amor e carinho, para as futuras mamães de nossa cidade”, afirma Junior da Femac.

A primeira dama de Apucarana, Carmen Lúcia Izquierdo Martins, evidenciou o momento especial que cada mulher vive durante a gestação. “Durante esta gestão municipal a mulher que estiver gerando uma vida recebe toda a atenção e assistência. O objetivo é que as crianças de Apucarana sejam saudáveis e felizes”, disse Carmem.

A vereadora Jossuela Pirelli, relacionou mais um atendimento garantido pela prefeitura às grávidas. “O passe da gestante já atendeu mais de 300 mulheres desde que o programa foi implantando há um ano. O benefício garante passagem de ônibus gratuita para as apucaranenses de deslocarem para as consultas do pré-natal e no pós-parto”, informou Jossuela.

A diretora geral do Hospital da Providência, Geovana Ramos, agradeceu o apoio da prefeitura para garantir a distribuição dos kits enxoval. “Esse kit é fruto do olhar carinhoso do prefeito Junior da Femac para as mães e seus bebês. Nossa gratidão pela parceria que permitiu continuarmos com esse programa em nosso hospital”, disse irmã Geovana.

A solenidade de entrega do kit enxoval contou com a presença do vice-prefeito Paulo Vital; do presidente da câmara municipal Franciley Preto de Godoi (Poim); secretária da Assistência Social, Ana Paula Nazarko; secretário da saúde, Emídio Bachiega; e da coordenadora da Casa de Gestante, Maria Aparecida das Neves (Cidinha).

