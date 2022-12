Prefeitura e Câmara aprovam abono para o funcionalismo

Da Redação

Duas sessões extraordinárias foram realizadas nesta quarta-feira

Em duas sessões extraordinárias realizadas nesta quarta-feira pela manhã, sob a presidência do vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), a Câmara de Apucarana aprovou sete projetos em caráter de urgência. Foram cinco do Executivo e dois do Legislativo.

Entre as propostas, os vereadores aprovaram projetos que concedem abono natalino no valor de R$ 135 para todos os servidores do Poder Público Municipal e de R$ 150 para os servidores do Legislativo, ambos a serem pagos em parcela única na folha salarial de dezembro. No caso da Prefeitura, o benefício será estendido também aos aprendizes contratados por prazo determinado e aos profissionais temporários da Autarquia Municipal da Saúde (AMS).

Em mensagem encaminhada à Câmara Municipal, o prefeito Junior da Femac (PSD) assegura que o pagamento do abono vai contemplar 3.538 servidores municipais, representando um investimento no valor de R$ 477.630. Este é um investimento sim, pois acreditamos que, ao conceder um benefício ao servidor, não estamos realizando uma despesa, mas um investimento na qualidade de vida deste servidor”, assinala.

Já no caso da Câmara, serão contemplados com o benefício natalino 52 colaboradores entre efetivos e comissionados, representando um volume de recursos da ordem de R$ 7.800.

Ainda nas sessões extraordinárias foram aprovadas outras cinco matérias em regime de urgência, sendo quatro do Executivo. Um projeto que autoriza a alienação de imóvel à empresa L. S. De Faveri e Cia Ltda.; que transfere R$ 50 mil à Sociedade Protetora dos Animais (Soprap); que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 150 mil; e que altera disposições da Lei Municipal nº 063, de 25 de julho de 2005, que trata da gratificação do cargo de secretaria nas escolas municipais.

Também foi aprovado Projeto de Decreto Legislativo da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal, que referenda convênio para cessão de uma servidora municipal de Cambira para o Município de Apucarana. Trata-se da médica veterinária Thaísa de Oliveira Soethe, que vai atuar na vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais, bem como na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal e vegetal, de insumos agropecuários e em ações ligadas ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Por Edison Costa

