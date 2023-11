Prefeitura e Acia firmam parcerias para o “Natal da Família”

Em reunião mantida na tarde desta segunda-feira (13), a Prefeitura de Apucarana e a Associação, Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), definiram parcerias para o “Natal da Família” e o final de ano. O prefeito Junior da Femac, ao lado do secretário de assuntos estratégicos, Danilo Acioli; e do superintendente de segurança, coronel Marcos José Facio, discutiram todos os detalhes referentes aos atrativos do Natal e final de ano com o presidente da ACIA, Wanderley Faganello, acompanhado dos diretores da instituição, Élio Pinto, Jian Papa, Aída Assunção e Simone Fidelis.

Junior da Femac disse que todo o sistema de iluminação da decoração natalina estará instalado na última semana de novembro. “A chegada do Papai Noel está programada para a noite do dia 28, a partir das 20 horas, no platô da Praça Rui Barbosa. Será uma festa muito bonita, com entrega de doces às crianças e uma chegada espetacular do Papai Noel”, anuncia o prefeito.

Diretores da Acia confirmaram a instalação de brinquedos gratuitos para as crianças, na Praça Rui Barbosa. A prefeitura vai manter um trenzinho para passeios no entorno da praça e também irá solicitar a vinda da “jardineira” da Viação Apucarana Ltda (VAL). “O nosso comércio passa a funcionar no horário noturno, até as 22 horas, a partir do dia 7 de dezembro. Já aos sábados, o comércio funcionará até as 18 horas”, informa o presidente da ACIA, Wanderley Faganello.

No encontro também foram discutidas situações pontuais para esse período em que os lojistas estarão com suas portas abertas aos consumidores até as 22 horas. A segurança será reforçada, conforme entendimentos que já estão sendo mantidos com o 10º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. “Os impactos gerados com as compras de Natal e um significativo aumento de veículos e pessoas circulando merecem cuidados especiais com o trânsito e a segurança”, justifica o coronel Facio.

O prefeito Junior da Femac avaliou na reunião com a diretoria da Associação Comercial, que o “Natal da Família” em Apucarana será belíssimo, com um colorido especial na Praça Rui Barbosa e toda a região central da cidade.

“Teremos diversas apresentações culturais e artísticas, além da tradicional cantata de natal, no Cine teatro Fênix e no platô da Praça Rui Barbosa. Será um momento de celebrar e agradecer a Deus, por todas as famílias de nossa cidade, que participaram e ajudaram a construir os 80 anos de história de Apucarana”, anunciou Junior da Femac.

A diretora da ACIA, Aída Assunção aproveitou para informar que a entidade já está organizando a Black Friday do comércio de Apucarana. “Será no dia 24 de novembro, das 9 às 22 horas, com muitas promoções e ofertas do nosso comércio”, informa Aída.

