Prefeitura dobra valor previsto em leilão e arrecada mais de R$ 1,4 milhão

Com grande competitividade entre os participantes, a Prefeitura de Apucarana arrecadou R$ 1.431.450 em leilão presencial de bens considerados inservíveis para o uso do Município. O montante é praticamente o dobro do valor mínimo previsto em edital, evidenciando o sucesso do certame, a transparência do processo e a confiança dos participantes.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que o resultado reflete uma política de gestão patrimonial eficiente e responsável. “A venda desses bens é estratégica para evitar a depreciação total de itens ociosos, transformando o que antes era custo de manutenção em recursos financeiros que retornam aos cofres municipais”, afirmou. Segundo ele, a transparência, a competitividade entre os 233 participantes e a organização do processo foram determinantes para o êxito do leilão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Inscrições para o Programa Bolsa para o Futuro terminam nesta sexta (06)

O secretário municipal de Gestão Pública, Robson de Sousa Cruz, explicou que o leilão foi realizado após um trabalho técnico criterioso de verificação e avaliação dos bens, que levou em conta as condições de uso, a trafegabilidade e, principalmente, o custo de manutenção. “Ficou demonstrado que muitos desses itens apresentavam desgaste acentuado e exigiriam investimentos elevados para recuperação, o que não se justifica do ponto de vista da gestão eficiente dos recursos públicos”, avaliou.

Robson de Sousa Cruz ressaltou ainda que todo o processo seguiu rigorosamente os critérios legais, com edital público, avaliação de mercado dos itens e disputa na modalidade de maior lance. “O resultado prático foi a valorização dos lotes. Dos 120 bens colocados à venda, 113 foram arrematados, um índice elevado que comprova o interesse e a eficiência na condução do certame”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Responsável pela condução do leilão, o servidor Glauber Moreira Martins relatou que a procura superou as expectativas. “A disputa foi bastante acirrada. Uma motoniveladora saiu do valor de avaliação de R$ 10 mil e foi arrematada por R$ 105 mil. Foi o item com maior concorrência, registrando 70 lances, além da maior diferença em relação ao valor inicial”, exemplificou. O menor lance registrado foi de R$ 20, referente ao arremate de uma sucata de plástico.

Glauber explicou que o formato presencial permitiu que todos os interessados acompanhassem, em tempo real, o registro dos lances em um telão. “Conduzimos todo o processo com equipe própria, o que gera economia para o Município, já que não houve pagamento de comissão para leiloeiros externos”, afirmou. O leilão ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura, das 9h às 18h45, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Foto: Prefeitura de Apucarana Foto: Prefeitura de Apucarana

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao final do certame, todos os arrematantes receberam as guias para pagamento. A quitação do lance vencedor deve ser realizada por meio do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no prazo de até três dias úteis. O não pagamento implica multa de 20% sobre o valor do lance e impedimento de participação em novos leilões. A retirada dos bens ocorre somente após a comprovação da quitação e a emissão da Carta de Arrematação.

A Comissão Municipal de Contratação, responsável pela realização do leilão, é formada por Glauber Moreira Martins (presidente), Kelcilene Patitucci de Oliveira, Marisa Zanini, Gabriel de Souza Merett, João Carlos Fortes, Andrew Vinícius Lazarini, Jean Carlos de Deus Martins, Duany Carrito de Oliveira, Grasiele Cristiane de Oliveira Woidela e José Henrique Rezende.