Prefeitura divulga lista dos aprovados para o Fariz Gebrim

Da Redação

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acompanhado dos secretários de assuntos estratégicos, Ivanildo da Silva “Ivan da Sarges”, e da secretária de assistência social, Ana Paula Nazarko, anunciou no início da noite desta quinta-feira (5), os nomes das 2.219 pessoas habilitadas ao sorteio das 520 unidades habitacionais do Residencial Fariz Gebrim, do Programa Minha Casa Minha Vida.

continua após publicidade .

Conforme informou o prefeito, o sorteio das casas será realizado num domingo, provavelmente, no Ginásio de Esportes Lagoão, no dia 22 ou dia 29 de maio. O evento terá a presença de representantes do Judiciário, Ministério Público e Caixa Econômica Federal. Os nomes (dos responsáveis familiar do Cadastro Único) que constam da lista de habilitados pode ser conferido no site da Prefeitura de Apucarana, no seguinte endereço eletrônico: www.apucarana.pr.gov.br A lista também estará afixada nos CRAS. E os nomes dos não habilitados, por algum tipo de impedimento no programa, também estão listados no site.

Para conferir aqui os nomes das pessoas habilitadas ao sorteio das casas do Fariz Gebrim os interessados podem acessar o LINK http://www.apucarana.pr.gov.br/site/resultado-residencial-fariz-gebrim/

continua após publicidade .

O novo residencial, com 520 casas, tinha previsão de entrega em 2017, mas devido a diversos entraves acabou atrasando. Inicialmente, a construção das casas e as obras de infra-estrutura urbana estavam a cargo da Construtora Cantareira, de Maringá, que passou por dificuldades financeiras. Depois, com anuência da Caixa Econômica Federal, foi licitada e contratada outra empreiteira. E, por último, foi necessária a execução das obras do sistema de saneamento básico. A obra foi executada em parceria firmada pela prefeitura e a Sanepar, somando investimentos de R$1,4 milhão.

Atualmente, onze empresas estão trabalhando dentro do Residencial Fariz Gebrim para concluir tudo. O prefeito Junior da Femac se desculpou com os inscritos, esclarecendo que a lista deveria ter sido divulgada há 15 dias, mas foram necessárias várias revisões da Caixa Econômica Federal. As prestações das casas terão teto máximo de R$250,00 ao mês, seguindo todo o regramento e normativas da CEF.

Entre os últimos serviços executados no Fariz se inclui a rede coletora de esgoto sanitário e a estação elevatória de esgoto - que irá bombear o material para a Estação de tratamento de Esgoto (ETE) Biguaçu -, além da arborização, urbanização do acesso ao residencial e ajustes nos equipamentos públicos já construídos (UBS, escola e CMEI).

continua após publicidade .

A conclusão do processo para entrega das casas envolveram três etapas: as inscrições, avaliação dos documentos pela CEF e, agora, a divulgação da lista dos habilitados ao sorteio. A última etapa será o sorteio das unidades, cumprindo todas as exigências determinadas pelo agente financeiro, a Caixa Econômica Federal.

De acordo com parâmetros definidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, os idosos e as famílias que possuem pessoas portadoras de necessidades especiais têm direito a participar de um sorteio em grupos prioritários. No cso do Fariz Gebrim serão 16 casas para portadores de deficiência e mais 16 casas para idosos, restando 488 unidades para os demais habilitados.

“Fizemos um grande esforço para acelerar o processo de entrega das 520 casas do Fariz Gebrim. Agora está tudo encaminhado para que o sorteio seja realizado ainda neste mês”, assinalou Junior da Femac.