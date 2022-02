Da Redação

Prefeitura disponibiliza formação para motoristas escolares

Com a volta às aulas se aproximando, a Autarquia de Educação da cidade de Apucarana está promovendo uma formação continuada para mais de mil profissionais que atuam na rede municipal.

Na manhã desta quarta-feira (02), no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Apucarana, 27 motoristas do transporte escolar assistiram a uma palestra sobre direção defensiva e legislação de trânsito. Os agentes municipais responsáveis por ministrar a palestra foram Felipe Augusto Rosa, Paulo Roberto Ferreira e Reginaldo Aparecido Pereira. Eles estiveram acompanhados do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes que, juntamente com a secretária Marli Fernandes, participou da abertura da capacitação.

Além dessa, na tarde desta quinta-feira (03), os motoristas ainda serão contemplados com a palestra "Gestão das emoções e desenvolvimento de competências socioemocionais nas práticas pedagógicas", que será ministrada pelo professor do Centro Universitário de Cascavel (Univel), Dr. Lademir Renato Petrich.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, aproximadamente quatro mil estudantes utilizam diariamente o transporte escolar público para ir e voltar dos Colégios Estaduais e Escolas Municipais. “Os motoristas do transporte escolar carregam o bem mais precioso que temos: as nossas crianças. Por isso, nós temos uma preocupação muito grande no sentido de oferecer a eles cursos regulares de atualização dos conhecimentos e também de manter a frota sempre em dia, com veículos novos e vistorias periódicas,” afirmou o gestor.

“Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, o prefeito Junior da Femac repassou seis micro-ônibus e sete carros zero quilômetro para a educação. O valor investido ultrapassou R$ 2,7 milhões. Os novos veículos serão utilizados tanto no transporte dos alunos como no trabalho dos profissionais dos departamentos de Alimentação Escolar, Pedagogia, Recursos Humanos, Engenharia e Educação Especial,” destacou a secretária da pasta, Marli Fernandes.

A abertura oficial da semana pedagógica da rede municipal de Apucarana será amanhã, quinta-feira (03), às 8h30, no Clube de Campo Água Azul. E, até terça-feira (08), diretores, coordenadores, professores, assistentes administrativos, merendeiras e auxiliares de serviços gerais também passarão por formação continuada.

O início das aulas na cidade de Apucarana está previsto para a próxima quarta-feira (09) nos 23 centros infantis (CMEIs) e 35 escolas que compõem a rede municipal de ensino de Apucarana.

