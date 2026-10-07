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APUCARANA

Prefeitura determina reforço da sinalização após acidente em rotatória

Medida preventiva visa ampliar a orientação dos motoristas e reduzir riscos no trecho da Avenida Minas Gerais, que está em obras

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Prefeitura determina reforço da sinalização após acidente em rotatória
Autor Foto: Lis Kato

A Prefeitura de Apucarana, no norte do Paraná, determinou o reforço imediato da sinalização no trecho da Avenida Minas Gerais após um acidente fatal na rotatória em obras. A medida preventiva foi anunciada na tarde desta quarta-feira (7) após moradores exigirem melhorias na segurança do trecho.

- LEIA MAIS: Novo acidente é registrado perto de rotatória onde motociclista morreu na Avenida Minas Gerais

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As intervenções no trecho são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras e já estão em andamento há cerca de 30 dias. De acordo com o órgão, a via contava com sinalização prévia desde o início dos serviços para alertar os condutores sobre as condições do tráfego e a movimentação no canteiro. Com a nova determinação do Executivo municipal, os dispositivos de alerta serão intensificados para garantir maior visibilidade e segurança a todos os usuários da via.

A administração pública ressaltou que acompanha de perto o desenrolar da situação e continua adotando, dentro de suas atribuições e responsabilidades institucionais, todas as providências necessárias para reforçar a segurança na região.

Em nota, a prefeitura também lamentou o acidente que resultou na morte do jovem, e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima neste momento de dor.

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Prefeitura determina reforço da sinalização após acidente em rotatória
AutorApós tragédia, operários trabalhavam na sinalização - Foto: Lis Kato
Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Apucarana lamenta profundamente o acidente registrado no trecho da Avenida Minas Gerais, que infelizmente resultou na morte de um jovem, e manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima neste momento de dor.

A Secretaria Municipal de Obras informa que o trecho está em obras, com intervenções em andamento há aproximadamente 30 dias. Durante esse período, o local conta com sinalização destinada a orientar os motoristas e demais usuários da via sobre a execução dos serviços e as condições de tráfego.

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Como medida adicional de prevenção e segurança, o Município determinou o reforço da sinalização existente no trecho, ampliando a orientação aos condutores e buscando contribuir para a redução de riscos durante a execução das obras.

A Prefeitura ressalta que acompanha a situação e está adotando, dentro de suas atribuições e responsabilidades, as medidas necessárias para reforçar a segurança no local".


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acidente de transito Apucarana Avenida Minas Gerais Obras Públicas Prefeitura de Apucarana rotatoria Segurança no Trânsito Sinalização viária
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