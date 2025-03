Prefeitura destrói 'mocó' de usuários de drogas em Apucarana

De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, a destruição do "Mocó" visa aumentar a segurança pública na localidade, que abrange a região do Centro da Juventude e do pátio de máquinas da prefeitura.

A Prefeitura de Apucarana demoliu uma edificação que era utilizada por usuários de drogas no campo do Frigosanto, localizado no Jardim Diamantina, em Apucarana (PR). A demolição foi feita na quarta-feira (19) e divulgada nesta terça-feira (25). Veja imagens no final da matéria

De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, a destruição do "Mocó" visa aumentar a segurança pública na localidade, que abrange a região do Centro da Juventude e do pátio de máquinas da prefeitura.

"Estamos destruindo aqui um mocó, que era utilizado, infelizmente, para situações muito tristes aqui em uma região importante nossa, que é do centro da juventude, do pátio de máquinas, do refeitório dos nossos servidores", disse.

Rodolfo Mota também afirma que esse tipo de ação será realizada também em outros pontos críticos da cidade, em um trabalho integrado entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e as secretarias.

"A pedido da Guarda Municipal, enfim, dos moradores aqui da região, estamos eliminando esse mocó. E essa ação nós vamos fazer ao longo de toda a cidade, em outros pontos que a Guarda Principal também tem identificado, para que juntos possamos combater esse tipo de situação na nossa cidade", completou.

Veja imagens do local