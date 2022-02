Da Redação

Prefeitura de Tibagi conhece Serviço de Inspeção Municipal

Nesta quinta-feira (03), uma equipe da Prefeitura de Tibagi esteve na cidade de Apucarana para conhecer o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), objetivando colher informações para a implantação de um frigorífico de abate e beneficiamento de ovinos no município, uma vez que a cidade possui uma atividade que inclui 30 produtores e 9 mil cabeças de carneiro

continua após publicidade .

Estiveram em Apucarana o secretário de Agricultura de Tibagi, Fabiano Carneiro de Oliveira, acompanhado do médico veterinário Pedro Irineu Teider Junior e pelo secretário de Indústria, Comércio e Trabalho, Adriano Sleutjes.

A conversa aconteceu com o secretário da Agricultura, Gerson Canuto, que representava o prefeito de Apucarana, Junior da Femac. Junior, apesar de não estar presente relembra que o serviço é referência para os outros municípios do Paraná e que atua na cidade desde o ano de 2017. “O SIM de Apucarana está muito bem estruturado, foi desburocratizado e hoje conta com três médicos veterinários, que são a Taisa Soethe, o João Pedro Correa e o Nelson Jessé”, reitera.

continua após publicidade .

Na parte da manhã, a equipe de Tibagi esteve na sede da Secretaria de Agricultura, onde recebeu informações sobre o funcionamento do serviço e a estrutura física e de pessoal. Na parte da tarde, estava prevista uma visita ao Frigorífico Três Corações, localizado na região da Vila Reis e que faz o abate de ovinos, caprinos e suínos.



O secretário de Agricultura de Tibagi, Fabiano Carneiro de Oliveira, afirma que o SIM foi implantado há dois anos naquele município. “O forte no nosso município é o leite e, realizando pesquisas, verificamos que o SIM de Apucarana na questão da carne e derivados é referência. Temos muitos produtores interessados em nosso município, no entanto eles querem investir com a segurança de que conseguirão comercializar seu produto”, frisa Oliveira.

De acordo com ele, os 35 produtores de ovinos de Tibagi dependem de abatedouros em cidades próximas. “O nosso objetivo é reaproveitar duas estruturas de frigoríficos desativados, utilizando uma delas para o abate e outra para o beneficiamento. Com isso, pretendemos que a cadeia produtiva tenha início, meio e fim”, observa Oliveira.

continua após publicidade .

O secretário Gerson Canuto afirma que o Frigorífico Três Corações, localizado na Estrada do DER, iniciou as atividades no final do ano passado. “O estabelecimento faz o abate duas vezes por semana, distribuindo meia carcaça e pedaços a vácuo em mercados e açougues de Apucarana”, informa.

O médico veterinário João Pedro Correa explica que o frigorífico, para obter o SIM, necessitou apresentar diversas documentações, como liberação do Instituto de Água e Terra (IAT), contratação de um médico veterinário para a responsabilidade técnica, licença sanitária, fluxograma e memorial econômico do estabelecimento e do produto, entre outros.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.