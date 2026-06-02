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Prefeitura de Apucarana supera 10 mil coletas domiciliares de móveis e inservíveis

Serviço gratuito disponível pelo WhatsApp agiliza o atendimento aos moradores

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 16:02:37 Editado em 02.06.2026, 16:02:29
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Prefeitura de Apucarana supera 10 mil coletas domiciliares de móveis e inservíveis
Autor São 30 atendimentos diários e uma média de quatro caminhões carregados de materiais recolhidos, diz a Prefeitura - Foto: Divulgação

O serviço gratuito de recolhimento residencial de móveis e materiais domésticos inservíveis prestado pela Prefeitura de Apucarana ultrapassou a marca de 10,5 mil coletas. As solicitações agora são registradas de forma digital, tornando o atendimento mais ágil, eficiente e transparente. Com até 30 atendimentos diários e uma média de quatro caminhões carregados de materiais recolhidos, o serviço contribui, segundo a prefeitura, para uma "cidade mais limpa, organizada e ambientalmente responsável".

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O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) lembra que a cena de móveis abandonados em terrenos baldios, fundos de vale e áreas ambientais "está cada vez mais rara em Apucarana". “O serviço é rápido e gratuito. Não há justificativa para o descarte irregular. Temos tido uma resposta positiva da comunidade, que desta forma ajuda a cuidar do seu bairro, gerando ainda ganhos ambientais e contribuindo para uma cidade mais limpa, organizada e saudável, reduzindo locais que podem servir de abrigo para baratas, escorpiões e outros animais, além de evitar recipientes que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito da dengue”, salientou.

Segundo Rodolfo Mota, a modernização do sistema foi fundamental para o sucesso do programa. “Antes, os pedidos eram registrados em papel e os protocolos ficavam armazenados em uma caixa, sem que o cidadão conseguisse acompanhar o andamento do atendimento. Hoje, tudo é gerenciado digitalmente dentro do sistema oficial da Prefeitura, garantindo mais organização, controle e transparência”, explicou.

De acordo com Wendel Metta, secretário municipal de Serviços Públicos, praticamente todas as solicitações chegam por meio do WhatsApp disponibilizado pela Prefeitura. Após o registro do protocolo, a equipe organiza a rota de atendimento e realiza a coleta em prazo que normalmente varia entre 24 horas e três dias, dependendo da demanda existente no período.

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Entre os itens mais descartados pelos moradores, sofás e colchões lideram as solicitações, mas o leque é amplo. Televisores, máquinas de lavar, fogões, geladeiras, guarda-roupas, mesas e cadeiras também aparecem com frequência. “Tem de tudo. Às vezes a gente chega na casa da pessoa e já enche um caminhão só ali”, conta Metta.

A equipe realiza entre 20 e 30 atendimentos por dia, enchendo uma média de quatro caminhões nessas operações. “Isso significa que, somando o trabalho realizado desde o ano passado, foi dada destinação correta para mais de mil caminhões cheios de inservíveis”, calculou o secretário.

Os materiais recolhidos são levados ao pátio de máquinas da Prefeitura e, em seguida, encaminhados a um aterro sanitário cadastrado. Para os resíduos de madeira, como móveis em geral, a secretaria está em fase de licitação para comercializar o material com empresas que utilizam biomassa em caldeiras, o que deverá ampliar o aproveitamento sustentável dos inservíveis.

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COMO SOLICITAR O SERVIÇO

  • WhatsApp da Secretaria Municipal de Serviços Públicos: (43) 99626-7450
  • Após o protocolo, os materiais devem ser colocados na calçada, em frente ao imóvel
  • O prazo para recolhimento varia, em média, entre 24 horas e 3 dias
  • A orientação é manter os itens protegidos da chuva para evitar acúmulo de água e possíveis focos do mosquito da dengue
  • São recolhidos móveis em geral e eletrodomésticos sem uso, como sofás, colchões, guarda-roupas, armários, mesas, cadeiras, televisores, fogões, geladeiras e outros.


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