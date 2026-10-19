Prefeitura de Apucarana retoma operação tapa-buracos após trégua das chuvas

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos já passaram por seis regiões e mantêm cronograma condicionado ao clima

A Prefeitura de Apucarana retomou os trabalhos da operação tapa-buracos no asfalto após a trégua do período chuvoso na região. Os serviços, conduzidos pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, foram reinstaurados na última sexta-feira e têm a continuidade atrelada às condições climáticas nos próximos dias. A situação das ruas da cidade é alvo de reclamações dos moradores após as chuvas intensas das últimas semanas.

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Nesta primeira etapa, os operários realizaram os reparos no Jardim Espanha, Jardim Paineiras, Jardim Esperança, Jardim Paulista e na Avenida Aviação, somando seis pontos atendidos. A programação desta semana contempla o atendimento ao Residencial Milani, Jardim Apucarana, Jardim Ponta Grossa, Jardim Flamingos e à Rua Raphael Sorpile. Segundo o prefeito Rodolfo Mota, o envelhecimento natural do pavimento da cidade foi amenizado pelas intervenções preventivas de recape e microrrevestimento executadas desde o ano passado em mais de 25 bairros.

As ações preventivas de microrrevestimento alcançaram cerca de 50 quilômetros de vias na cidade e contribuíram para conter o surgimento de novos estragos no asfalto com o grande volume de chuva, conforme pontuou o secretário de Serviços Públicos, Wendel Metta.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo firme deve predominar no início da semana, com previsão de instabilidade para quarta-feira, fator que pode alterar o cronograma de manutenção das vias caso as chuvas retornem antes do previsto.