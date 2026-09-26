Prefeitura de Apucarana retoma distribuição de telhas às vítimas do temporal neste sábado (26)

A Prefeitura de Apucarana (PR) retomou a distribuição de telhas para as famílias atingidas pelo temporal extremo da última segunda-feira (21) na manhã deste sábado (26). A força-tarefa foi concentrada no Pátio de Máquinas do município, onde as equipes coordenaram desde cedo o descarregamento de duas novas carretas de materiais e o atendimento imediato aos moradores afetados.

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O trabalho conjunto envolve diversos setores públicos para acelerar a diminuição dos danos. "Nossa equipe dos serviços públicos, os nossos membros da Defesa Civil, os nossos militares do Exército, estão trabalhando desde 7 horas da manhã para a gente poder acolher, atender, numerar as pessoas que chegaram na fila", afirmou o prefeito Rodolfo Mota. "As equipes aqui do pátio fizeram o descarregamento de duas carretas, que a Prefeitura de Apucarana através da Defesa Civil comprou para a gente poder acolher e atender mais algumas famílias", completou.

A distribuição havia sofrido uma pausa momentânea na sexta-feira (25) por questões logísticas junto aos fornecedores, mas foi normalizada neste final de semana. Rodolfo destacou o volume de materiais já entregues à população logo após o desastre. "Nós já fizemos a entrega nos dois primeiros dias, logo após a tragédia que nós vivemos, de três carretas e atendemos mais de 700 famílias. Esse trabalho foi interrompido ontem porque nós não havíamos conseguido liberação da fábrica, mas hoje nós já estamos com elas descarregadas aqui. Algumas pessoas já estavam na fila, foram numeradas, atendidas. Outras pessoas estão chegando agora ao longo da manhã", afirmou

Apesar da mobilização contínua ao longo da semana, o chefe do Executivo sinalizou que as equipes terão um breve recesso neste o domingo. "Amanhã provavelmente a gente vai dar folga pros nossos servidores, porque eles estão trabalhando 12, 13 horas todos os dias desde segunda-feira. Mas a gente vai acolhendo, a gente vai atendendo, a gente vai cuidando das pessoas", comentou.

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O prefeito também fez um apelo para que a assistência seja vista de forma ampla, alertando que a reconstrução das casas é apenas uma das frentes de apoio. "A questão da telha é só uma parte disso tudo. A cidade realmente viveu uma cena muito triste. E do ponto de vista da assistência, por gentileza, se você conhece uma família em situação de vulnerabilidade ou você está numa situação de vulnerabilidade, procure o nosso Cras. Nós temos outros elementos que podemos contribuir, como a cesta básica, o kit de limpeza, o kit de higiene. Algumas doações das nossas entidades vão ser distribuídas através do Cras. Então não é só a telha, a telha é uma parte pequena de tudo que nós podemos fazer para acolher essas famílias que precisam", concluiu.

Destruição

A urgência nos atendimentos reflete a gravidade do evento climático que atingiu Apucarana na noite do dia 21. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade foi varrida por um fenômeno meteorológico conhecido como downburst, uma violenta corrente de ar descendente que se espalha com força ao atingir o solo, descartando a hipótese inicial de um tornado. Os ventos alcançaram a marca de 124,9 km/h às 19h15.

Os números oficiais dos estragos, divulgados na tarde de quinta-feira (24) pela Defesa Civil Estadual, confirmam a dimensão do desastre que levou o município a decretar situação de emergência: 21.020 moradores foram diretamente afetados. O saldo inclui cinco mil residências danificadas, cerca de mil pessoas desalojadas e 20 desabrigadas.

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A infraestrutura local também sofreu impactos severos. A força dos ventos derrubou árvores de grande porte e quebrou mais de 70 postes, deixando 43 mil domicílios sem energia elétrica nas primeiras horas. A falta de luz afetou diretamente as estações de bombeamento, o que deixou 70% da cidade sem água. O abastecimento só começou a ser normalizado 48 horas após a tempestade.