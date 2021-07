Da Redação

Prefeitura de Apucarana retoma atendimento presencial

Nesta terça-feira (20) o prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, revogou a restrição de acesso do contribuinte às repartições públicas municipais. Com isso, o atendimento presencial ao público volta ao normal já nesta quarta-feira (21/07) em todos os órgãos da administração direta e indireta do Município. Em virtude da escalada de casos de Covid-19 e o alarmante número de óbitos, o atendimento presencial estava suspenso desde o dia 26 de maio e se estenderia até o dia 31 de julho, acompanhando a íntegra do Decreto Estadual nº 8.042/2021, que regulamentou uma série de restrições no âmbito da pandemia em todo o Paraná.

O atendimento do cidadão contudo, será realizado preferencialmente mediante agendamento prévio pelo telefone 3422-4000. “Até o dia 31, contudo, seguem vigentes todas as demais medidas do Decreto Municipal nº 447/2021, como a proibição da realização de qualquer evento, independente da quantidade de pessoas, em locais públicos e privados, e atividades esportivas coletivas”, alerta o prefeito Júnior da Femac.

Ao determinar a volta do atendimento presencial, Júnior lembrou que no final de maio Apucarana e região vivenciava agravamento da pandemia, com a ocupação de leitos clínicos e de UTIs do município e macrorregião chegando próximo do limite. “Desde então, temos feito uma análise permanente de reavaliação do cenário epidemiológico e da capacidade de resposta da rede de atenção à Saúde. Hoje, diante de um quadro mais favorável e mediante consulta às autoridades em saúde que estão à frente do combate à Covid-19, tomamos a decisão de antecipar a volta do atendimento presencial ao contribuinte”, justificou o prefeito Júnior da Femac, frisando que durante o período de restrição as demandas do cidadão estavam sendo atendidas de forma remota, via telefone ou e-mail.

O prefeito salienta que o acesso às repartições públicas continuará sendo monitorado. “Não vamos baixar a guarda nem um segundo, por isso pedimos que a população continue os cuidados visando o combate ao vírus. Antes de comparecer aos prédios públicos municipais, a pessoa deve agendar previamente o atendimento via telefone 3422-4000 para que não aconteça aglomerações”, reforça Júnior da Femac. O uso de máscara de proteção também permanece obrigatório. “Importante ressaltar que a prefeitura, desde o início da pandemia, vem garantindo a oferta de álcool em gel 70º para os servidores e contribuintes”, complementa.

Avaliação – Ao decretar o retorno do atendimento presencial ao público nas repartições públicas municipais, o prefeito Júnior da Femac afirmou que a medida se mostrou eficaz. “Sempre colocamos e vamos colocar a vida em primeiro plano. Com a restrição de acesso aos prédios públicos municipais, somada a outras ações e à colaboração de toda a sociedade, certamente contribuímos para salvaguardar o bem-estar do nosso servidor e seus familiares, bem como da população em geral. Outra grande preocupação era preservarmos a capacidade de atendimento da rede de Saúde, o que de fato ocorreu. Nenhum apucaranense perdeu a vida por falta de atendimento médico, sobretudo por falta de uma UTI”, analisou o prefeito de Apucarana.