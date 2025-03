Prefeitura de Apucarana repassa 160 mil mudas a cafeicultores

continua após publicidade

A Prefeitura de Apucarana deu início à entrega de mudas de café a produtores rurais cadastrados na Secretaria Municipal da Agricultura. Ao todo, 160 mil unidades produzidas pelo município estão sendo repassadas.

“Estamos trabalhando para aumentar esse número para a próxima safra, garantindo apoio ao cafeicultor de Apucarana, que produz um grão de qualidade reconhecido nacionalmente”, assinala o prefeito Rodolfo Mota, frisando que a cultura do café desempenha um importante papel social e econômico na cidade, movimentando mais de R$ 215 milhões por ano e se destacando como a quarta maior atividade do município.

A cidade vem buscando o registro de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Denominação de Origem (DO), para o Café da Serra de Apucarana. Atualmente, Apucarana é a quinta maior produtora de café do Paraná, com uma área cultivada de 1.100 hectares e uma produção anual de 2.376 toneladas. “A Serra de Apucarana produz um café especial que, a partir da conquista deste registro, certamente vai ser ainda mais valorizado no Brasil e até em outros países”, diz João Carmo da Fonseca, secretário Municipal da Agricultura.

A análise para a concessão da IG será feita pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pela certificação. O depósito foi viabilizado com subsídio do programa Sebraetec, do Sebrae/PR, e recursos da Prefeitura de Apucarana, por meio da Associação dos Cafeicultores de Apucarana (Acap), e também contou com apoio do IDR-Paraná, que ofereceu suporte por meio de capacitações e estudos técnicos.

Foto por Divulgação/Prefeitura de Apucarana

O café da Denominação de Origem “Serra de Apucarana” é cultivado em altitudes entre 700 e 950 metros, em solo vulcânico, clima de chuvas regulares e ventos constantes, que influenciam nas características sensoriais.



