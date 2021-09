Prefeitura de Apucarana renova e amplia sinalização viária

Da Redação

Além de investir na remodelação viária através de intervenções de engenharia de tráfego, como a construção de rotatórias em cruzamentos com grande fluxo de veículos e pedestres, a Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), realiza um trabalho contínuo de renovação e ampliação das sinalizações horizontal e vertical.

O trabalho, frisa o prefeito Júnior da Femac, contemplou recentemente 4.371.67 metros quadrados de pintura horizontal, abrangendo principalmente vias comerciais e por onde passam os ônibus do transporte coletivo de passageiros. “Recentemente, a equipe do Idepplan substituiu cerca de 200 placas de trânsito, garantindo um trânsito mais organizado e seguro”, informa o prefeito, que esteve vistoriando os trabalhos de substituição de placas junto aos jardins Ponta Grossa e Ouro Verde.

Júnior revela que Apucarana já soma mais de 92 mil veículos registrados no município. “Além disto, somos cidade polo que, no dia a dia, faz com que também recebamos milhares de visitantes da região. Por isso o cuidado com as questões do trânsito são permanentes em Apucarana” , diz Júnior da Femac.

O diretor-presidente do Idepplan, Carlos Mendes, explica que além de substituição de placas desgastadas pelo tempo, também há registro considerável de sinalizações danificadas por acidentes de trânsito e por manobras mal sucedidas efetuadas por furgões de entrega e caminhões. “Este tipo de ocorrência também tem dado bastante serviço para o nosso departamento de manutenção viária”, revela Mendes.

Outro percentual de trocas, em menor escala, é relacionado a atos de vandalismo. “O cuidado com as sinalizações de trânsito também visam respeitar determinação do Código Nacional de Trânsito, que é bastante progressivo e requer a atualização de placas de forma periódica”, detalha Mendes. Segundo ele, além da renovação de placas na área do estacionamento regulamentado “Zona Azul”, o Idepplan promoveu trocas em ruas como a Ouro Branco, Padre Severino Cerutti, Ponta Grossa e em diversos bairros. “Paralelo a este trabalho também temos uma equipe que realiza a limpeza das sinalizações verticais, garantindo a visibilidade”, conta o diretor-presidente do Idepplan.

A renovação da pintura no trânsito horizontal, explica Mendes, tem o nome técnico de “ascender”. “Ou seja, tornar mais viva a sinalização fazendo que o trânsito tenha mais segurança e fluidez. E, assim como temos feito com a sinalização vertical, o serviço atende a todas as regiões de Apucarana, dos bairros para o centro conforme determinação do prefeito Júnior da Femac”, explica Mendes.

O trabalho é realizado com equipe de servidores municipais e também através de empresas licitadas. Os mais de 4 mil metros quadrados de sinalização de trânsito horizontal atenderam trechos das seguintes ruas: Hermes da Fonseca, Eurico Gaspar Dutra, Presidente de Morais, Pedro Xavier, Ouro Verde, Clotário Portugal, José Ferragine, Emiliano Perneta, Colômbia, Piratininga, Carlos de Carvalho, Emílio de Menezes, Independência, Jayme Broietti, avenidas Central do Paraná e Minas Gerais e Jardim Curitiba.