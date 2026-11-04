Prefeitura de Apucarana remove lombadas próximas a semáforos para destravar o trânsito

A Prefeitura de Apucarana iniciou uma série de intervenções viárias para desatar gargalos históricos no tráfego urbano, com a retirada de lombadas convencionais instaladas de forma inadequada em seis pontos do município. As alterações visam eliminar dispositivos construídos logo abaixo de semáforos ou a menos de cinco metros de faixas elevadas, falhas que vinham comprometendo a fluidez e a mobilidade de condutores e pedestres há anos.

As frentes de trabalho concentram-se em dois trechos da Rua Clotário Portugal, além de vias no entorno da Rua Oswaldo Cruz, nas imediações do Colégio Estadual Cerávolo, no Parque Bela Vista e na Avenida Aviação. De acordo com a administração municipal, o problema se consolidou ao longo do tempo porque novos redutores e travessias eram implantados sem a remoção das estruturas já existentes, gerando redundâncias desnecessárias que travavam a circulação dos veículos.

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O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que a medida busca reparar distorções lógicas na engenharia de tráfego local, argumentando que a coexistência de lombadas coladas a cruzamentos semafóricos e travessias elevadas sobrecarregava as vias sem justificativa técnica. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), a retirada física dos obstáculos e a recomposição do pavimento asfáltico devem ser totalmente concluídas ainda nesta semana, pedindo cautela aos motoristas durante a execução das obras.

O plano de reorganização viária também contemplou a região central da cidade, com uma alteração estrutural na Praça Rui Barbosa, em frente à agência da Caixa Econômica Federal. No local, a Superintendência Municipal de Trânsito optou por desativar o semáforo e instalar uma faixa elevada de pedestres após estudos apontarem retenções desnecessárias de tráfego em horários sem travessia de pedestres, permitindo uma dinâmica contínua aos carros e garantindo a segurança dos transeuntes. O equipamento semafórico removido será remanejado para outro cruzamento da malha viária municipal.