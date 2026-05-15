Prefeitura de Apucarana reforça vacinação infantil com ações em UBSs e escolas durante maio

Manter a vacinação infantil em dia ficará mais acessível para as famílias de Apucarana durante o mês de maio. A Autarquia Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, realizará uma estratégia intensificada de vacinação com atendimento em horários ampliados nas unidades de saúde, CMEIs e escolas municipais. A ação será concentrada em regiões com maior fluxo de atendimento e baixa cobertura vacinal, fortalecendo a busca ativa, ampliando o acesso às vacinas e levando orientação diretamente às comunidades. Todas as vacinas de rotina estarão disponíveis para atualização do esquema de imunização, e os pais ou responsáveis devem apresentar a carteirinha de vacinação das crianças durante o atendimento.

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Neste sábado dia 16 de maio, a ação ocorrerá na UBS Maria do Café, das 8h30 às 16 horas, e no CMEI Maria Gravena, das 8h30 às 11h30. No dia 23, os atendimentos serão realizados na UBS Antonio Sachelli, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas. Também no dia 23, as equipes vão atender na Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami e no CMEI Geralda Siqueira Bormaita, das 9h às 11h30. Já no dia 30 de maio, a vacinação acontecerá na UBS Osvaldo Damin, das 8h às 18 horas, e no CMEI Josa Ribeiro, das 14h às 17 horas.

A Autarquia Municipal de Saúde lembra que a campanha de imunização contra a influenza segue sendo realizada normalmente no município, permitindo que crianças, gestantes e idosos dos grupos prioritários aproveitem a oportunidade para receber a vacina e se proteger contra a gripe.

O prefeito Rodolfo Mota destaca que a estratégia busca facilitar o acesso das famílias à imunização e ampliar a proteção das crianças contra doenças preveníveis. “Estamos levando a vacinação para mais perto das famílias, com horários ampliados e atendimento também em escolas e CMEIs. É uma ação importante para garantir proteção às crianças e reforçar a prevenção em toda a cidade”, afirma.

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A ação reúne equipes da Vigilância Epidemiológica, Estratégia Saúde da Família (ESF), Programa Saúde na Escola (PSE) e Programa de Residência para facilitar o acesso das famílias à vacinação infantil, ampliar a cobertura vacinal e reduzir o número de crianças com imunização em atraso no município.

A estratégia foi definida após levantamento realizado pela pesquisa “Acesso à Vacinação Infantil”, desenvolvida pela Vigilância Epidemiológica para ouvir a população e identificar possíveis dificuldades enfrentadas pelas famílias para manter em dia a vacinação das crianças. O estudo apontou que 45,9% dos entrevistados reconheceram que a vacinação das crianças estava atrasada, enquanto parte dos responsáveis afirmou não saber a situação vacinal ou acreditava que a caderneta estava regularizada, entre outros fatores observados durante o levantamento. A partir das informações levantadas, a Autarquia Municipal de Saúde definiu ações para ampliar o acesso à vacinação, com horários estendidos, reforço das orientações às famílias e intensificação da busca ativa em regiões com menor cobertura vacinal.

Além da pesquisa, a Vigilância Epidemiológica mantém acompanhamento contínuo das crianças com vacinas pendentes, com apoio das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), fortalecendo as ações de orientação às famílias e atualização da cobertura vacinal infantil no município. Durante as ações, profissionais de saúde e residentes estarão disponíveis para orientar pais e responsáveis, esclarecer dúvidas e reforçar informações sobre segurança, eficácia e atualização da caderneta vacinal. A Autarquia Municipal de Saúde também ampliará as ações de conscientização por meio dos canais oficiais e materiais educativos relacionados à prevenção de doenças.

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A atuação integrada entre Vigilância Epidemiológica, Estratégia Saúde da Família, Programa Saúde na Escola e Programa de Residência, fortalece o vínculo com a comunidade e amplia as ações de educação em saúde. Os residentes participaram recentemente de capacitação em salas de vacina e atuação prática no território, contribuindo diretamente no apoio às equipes e nas estratégias de orientação às famílias.

Cronograma das ações