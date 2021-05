Prefeitura de Apucarana recebe comitiva de Jardim Alegre

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana Junior da Femac e a secretária de educação Marli Fernandes receberam, na manhã desta sexta-feira (21), a visita do prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan. Ele foi para a cidade alta a fim de conhecer a estrutura da Autarquia Municipal de Educação e colher sugestões sobre o processo de implantação da educação integral nas escolas.

Furlan estava acompanhado da secretária de educação do seu município, Jaqueline Schroeder Barbosa, e da coordenadora pedagógica, Marielli Fernanda de Mattos Aguiar. “Nós temos uma escola recém-construída em Jardim Alegre, dentro dos padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na qual pretendemos implantar a educação integral a partir do próximo ano. Por isso, nós viemos conhecer as experiências e práticas da rede municipal de Apucarana,” disse.

“Implantar a educação integral exige planejamento minucioso, pois não se trata apenas de ampliar a quantidade de horas que os alunos permanecem na unidade de ensino. Para que o projeto seja bem sucedido, o gestor deve ter em mente que precisará reforçar o quadro de professores e funcionários, aumentar os investimentos feitos na merenda, assegurar que a escola tenha estrutura física adequada ao modelo de ensino e construir um currículo que propicie o desenvolvimento pleno das crianças. Nós ficamos muito felizes em poder dividir nossa experiência com Jardim Alegre,” disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

Em Apucarana, aproximadamente 90% das escolas da rede municipal ofertam a educação integral. “Graças ao trabalho consistente desenvolvido pela secretária Marli Fernandes e sua equipe, a educação municipal apucaranense é considerada atualmente referência nos níveis estadual e nacional. Na última edição do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), os nossos alunos conquistaram a nota 7,6, ficando em primeiro lugar no ranking entre as cidades paranaenses com mais de cem mil habitantes,” lembrou o prefeito Junior da Femac.