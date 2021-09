Prefeitura de Apucarana realiza o plantio de 1.300 árvores

Da Redação

No Dia da Árvore, comemorado nesta terça-feira (21/09), a Prefeitura de Apucarana realizou o plantio de 1.300 mudas de espécies nativas no Parque Ambiental da Raposa. A ação contou com o apoio de homens do 30o Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec).

O prefeito Junior da Femac, que fez o plantio simbólico de uma muda de aroeira pimenteira, lembra que mil mudas foram fornecidas pelo Governo do Estado, através do Programa Paraná Mais Verde, e 300 mudas são oriundas do Viveiro Municipal, produzidas dentro do Programa Apucarana Mais Verde.

Entre espécies plantadas, estão ainda mudas de angico branco, gurucaia, canafístula, guaritá, araçá, algodoeiro e pata de vaca. “Neste período em que está terminando o inverno e começando a primavera, queremos lembrar com esse plantio que devemos ter um compromisso diário com o meio ambiente. Devemos sempre ter em mente que o mundo que queremos lá na frente dependerá do que estamos fazendo agora”, frisa Junior da Femac.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, lembra que ação alusiva ao Dia da Árvore é um replantio. “Esta área do Parque da Raposa já havia recebido um plantio no começo do ano, mas praticamente metade das mudas morreram por causa da geada. Estamos fazendo o replantio com 300 mudas maiores, com altura entre dois e três metros, e com outras mil unidades de porte menor”, observa Gentil Pereira.