Prefeitura de Apucarana reabre bosque e parques

A Prefeitura de Apucarana reabriu nesta sexta-feira ( 6), o Bosque Municipal para o público em geral. O local que recebeu diversas melhorias ficou fechado por muitos meses, devido à pandemia do coronavírus.

O funcionamento será de terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas. Ao mesmo tempo, também voltam a funcionar no bosque as “feirinhas” da Economia Solidária, com a venda de artesanato e oferta de salgados, doces e sucos.

O anúncio foi feito pelo prefeito Junior da Femac, informando ainda que junto também estão sendo reabertos o Parque Ecológico da Raposa e o Parque Jaboti. “Já aplicamos mais de 106 mil doses da vacina contra o coronavírus e os números mostram a queda gradativa de casos de contágio e também de óbitos”, avaliou o prefeito, assinalando que o cenário permite a retomada de algumas atividades com segurança.

De acordo com o prefeito, no Parque Jaboti a Guarda Municipal irá interditar apenas o estacionamento de veículos junto à barragem, na lateral do lago. “Também liberamos o retorno da super-sexta da Economia Solidária, nas noites de sexta-feira, no Espaço das Feiras; e a volta dos trabalhos no Centro de Oficinas da Secretaria da Mulher; e dos cursos do Centro de Qualificação Total”, informou.

Em todos locais liberados pela prefeitura continua sendo recomendado o uso de máscaras, higienização das mãos e evitar a aglomeração de pessoas. “Gradativamente estamos autorizando a retomada de algumas atividades, como nas escolas e creches, e esperamos, nos próximos meses, poder voltar à normalidade”, comentou Junior da Femac.