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Prefeitura de Apucarana publica edital de concurso com salários de até R$ 11,9 mil

Vagas contemplam cargos de níveis médio, técnico e superior; inscrições começam no dia 21 de outubro

Escrito por Da Redação
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Prefeitura de Apucarana publica edital de concurso com salários de até R$ 11,9 mil
Autor Prefeitura abre vagas para concurso público - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana publicou nesta quarta-feira (14) o edital para a realização de um novo concurso público sob o regime estatutário. A seleção é destinada ao provimento de nove vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. O certame será executado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro (FAU) e possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

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Entre as oportunidades de nível superior oferecidas estão as carreiras de Administrador, Economista, Procurador Jurídico, Arquiteto, Engenheiro Civil e Veterinário, com vencimentos iniciais que variam entre R$ 7.734,70 e R$ 11.957,61. Para o nível médio/técnico, há vagas destinadas ao cargo de Agente Fiscal, com remuneração inicial de R$ 5.415,55 para uma jornada de 40 horas semanais.

Inicialmente, o valor máximo dos vencimentos informados para engenheiro civil era de R$ 16.381,41. No entanto, o edital será alterado, segundo a Prefeitura.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da organizadora (www.concursosfau.com.br), entre às 12h do dia 21 de outubro e 23h59 do dia 9 de novembro de 2026. As taxas de inscrição são de R$ 90,00 para os cargos de nível médio/técnico e de R$ 120,00 para os de nível superior.

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O edital garante isenção da taxa para membros do CadÚnico, doadores de sangue ou leite materno, e voluntários de campanhas solidárias municipais, que devem enviar a solicitação nos dias 22 e 23 de outubro. A avaliação dos candidatos será composta por prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos exclusivamente para as funções de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 6 de dezembro de 2026, na cidade de Apucarana, com duração total de 4 horas. Os locais de prova serão divulgados a partir de 2 de dezembro no Cartão de Informação do Candidato.

O certame assegura reservas de vagas para pessoas com deficiência (5%), afrodescendentes (10%) e candidatos com 50 anos ou mais inscritos no CadÚnico (5%). As nomeações ocorrerão conforme a necessidade, disponibilidade financeira e ordem de classificação durante o prazo de validade do certame.

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Veja o edital na íntegra aqui


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Cargos Públicos concurso público inscrições concurso Prefeitura de Apucarana salários altos
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