Prefeitura de Apucarana prorroga inscrições do Bolsa para o Futuro; saiba mais
Parceria entre a prefeitura e o Colégio Sesi oferta 36 bolsas de estudo integrais no curso Ensino Médio Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Jovens de baixa renda de Apucarana (PR) que cursaram todo o ensino fundamental I na rede pública ganharam mais prazo para inscrição junto ao Programa Bolsa para o Futuro. A iniciativa da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, parceria com o Colégio Sesi Apucarana, que oferta gratuitamente o Ensino Médio Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, teve o prazo de inscrições prorrogado até o dia 25 de fevereiro.
De acordo com o secretário municipal Emerson Toledo Pires, a extensão do prazo visa dar oportunidade para que mais jovens inscrevam-se e participem da seleção. “Recebemos pedido de muitas famílias para ampliarmos este prazo e, em comum acordo com o Sesi Apucarana, estamos oficializando esta prorrogação”, pontuou Toledo.
O investimento municipal será na ordem de R$ 930 mil e prevê a concessão de 36 bolsas integrais. As inscrições para o processo seletivo acontecem diretamente na instituição de ensino técnico, localizada no Núcleo Habitacional Castelo Branco. O prefeito Rodolfo Mota destaca que o projeto foi aprovado pelos vereadores e visa dar autonomia a jovens de baixa renda com a oportunidade de formação técnica gratuita e de qualidade.
“Em determinado período do curso, esses jovens vão estagiar na prefeitura. Ao capacitar mão de obra especializada, queremos incentivar a nova geração a sair da dependência do Bolsa Família e revelar as vantagens do mercado de trabalho formal para o crescimento pessoal e profissional”, reforça o prefeito.
O curso de ensino técnico médio em Desenvolvimento de Sistemas junto ao Colégio Sesi Apucarana terá duração de três anos, com término em dezembro de 2028.
“Durante o período de formação, os estudantes terão acesso a conteúdos como programação, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, análise de dados e projetos práticos, ampliando significativamente as chances de inserção no mercado de trabalho e geração de renda”, informa Emerson Toledo, secretário municipal.
Quem pode participar
O programa é voltado a 36 alunos egressos da rede pública, com prioridade para famílias de baixa renda. As inscrições acontecem até o dia 25 de fevereiro diretamente no Colégio Sesi Apucarana, e o processo seletivo seguirá critérios claros e objetivos.
Requisitos eliminatórios
Ter cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública; Apresentar histórico escolar do 5º ao 9º ano; Possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa; Comprovar residência em Apucarana.
Critérios classificatórios e de desempate
Estar inscrito no CadÚnico; Melhor desempenho em Matemática; Maior idade, em caso de empate.
Mais informações
O Colégio Sesi de Apucarana fica na Avenida Aviação, 1851 - Núcleo Habitacional Castelo Branco. O telefone de contato é o 3420-5300.