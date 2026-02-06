Prefeitura de Apucarana prorroga inscrições do Bolsa para o Futuro; saiba mais

Jovens de baixa renda de Apucarana (PR) que cursaram todo o ensino fundamental I na rede pública ganharam mais prazo para inscrição junto ao Programa Bolsa para o Futuro. A iniciativa da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, parceria com o Colégio Sesi Apucarana, que oferta gratuitamente o Ensino Médio Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, teve o prazo de inscrições prorrogado até o dia 25 de fevereiro.

De acordo com o secretário municipal Emerson Toledo Pires, a extensão do prazo visa dar oportunidade para que mais jovens inscrevam-se e participem da seleção. “Recebemos pedido de muitas famílias para ampliarmos este prazo e, em comum acordo com o Sesi Apucarana, estamos oficializando esta prorrogação”, pontuou Toledo.

O investimento municipal será na ordem de R$ 930 mil e prevê a concessão de 36 bolsas integrais. As inscrições para o processo seletivo acontecem diretamente na instituição de ensino técnico, localizada no Núcleo Habitacional Castelo Branco. O prefeito Rodolfo Mota destaca que o projeto foi aprovado pelos vereadores e visa dar autonomia a jovens de baixa renda com a oportunidade de formação técnica gratuita e de qualidade.

“Em determinado período do curso, esses jovens vão estagiar na prefeitura. Ao capacitar mão de obra especializada, queremos incentivar a nova geração a sair da dependência do Bolsa Família e revelar as vantagens do mercado de trabalho formal para o crescimento pessoal e profissional”, reforça o prefeito.

O curso de ensino técnico médio em Desenvolvimento de Sistemas junto ao Colégio Sesi Apucarana terá duração de três anos, com término em dezembro de 2028.

“Durante o período de formação, os estudantes terão acesso a conteúdos como programação, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, análise de dados e projetos práticos, ampliando significativamente as chances de inserção no mercado de trabalho e geração de renda”, informa Emerson Toledo, secretário municipal.

Quem pode participar

O programa é voltado a 36 alunos egressos da rede pública, com prioridade para famílias de baixa renda. As inscrições acontecem até o dia 25 de fevereiro diretamente no Colégio Sesi Apucarana, e o processo seletivo seguirá critérios claros e objetivos.

Requisitos eliminatórios

Ter cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública; Apresentar histórico escolar do 5º ao 9º ano; Possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa; Comprovar residência em Apucarana.

Critérios classificatórios e de desempate

Estar inscrito no CadÚnico; Melhor desempenho em Matemática; Maior idade, em caso de empate.

Mais informações

O Colégio Sesi de Apucarana fica na Avenida Aviação, 1851 - Núcleo Habitacional Castelo Branco. O telefone de contato é o 3420-5300.