Prefeitura de Apucarana propõe doação de terreno ao Cisvir

A prefeitura de Apucarana, por meio do projeto de lei Nº 099/2023, encaminhou à Câmara de Vereadores, proposta de doação em definitivo de toda a área onde está sediado o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir). A discussão e deliberação acerca do projeto está inserida na pauta da sessão da Câmara de Vereadores de Apucarana, prevista para a tarde de segunda-feira, dia 30 de outubro.

O envio do projeto ao legislativo municipal foi comunicado ao presidente do Cisvir e prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff, nesta quinta-feira, em reunião no gabinete do prefeito Junior da Femac. Também participaram o secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega; o advogado Hugo Pereira e Letícia Bento, ambos da assessoria técnica do consórcio.

“Estamos honrando o compromisso assumido com o presidente do Cisvir, prefeito Hermes Wicttoff e os prefeitos dos 18 municípios que integram o consórcio. A transferência do terreno de mais de 11 mil metros quadrados, bem como de toda a estrutura construída, está sendo possível agora, após a prestação de contas das obras do segundo bloco do consórcio ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na plataforma SIT”, explicou o prefeito Junior da Femac.

Ele acrescentou que o projeto, licitação e execução da obra do segundo bloco do consórcio de saúde, com área construída de 1.013,32 metros quadrados, teve como responsável direto a Prefeitura de Apucarana que, também, contribuiu com o custeio, por meio de uma contrapartida de R$920 mil. As obras do primeiro bloco haviam sido concluídas em 2016. A segunda etapa foi concluída em 2020 e, em etapas posteriores, ocorreu o processo de verificações e de ajustes necessários.

“Apucarana sempre estará à disposição do Cisvir. Para nós é um orgulho sediar o consórcio regional de saúde e também por ter ajudado com o terreno e a construção do prédio”, enfatiza o prefeito Junior da Femac.

O presidente do Cisvir, Hermes Wictoff, em nome dos demais prefeitos dos municípios que compõem o consórcio, prestou agradecimento a Apucarana. “Devemos muito a Apucarana que, desde o início, se responsabilizou pelos projetos, licitação e acompanhamento das obras, além de contribuir com recursos financeiros”, comentou Wictoff, emendando que agora, conforme havia sido acordado, o projeto Junior da Femac, está consolidando a doação de toda área de mais de 11 mil metros quadrados ao Cisvir.

O presidente da Amuvi, Lauro Junior, também se manifestou ontem sobre a doação definitiva do terreno ao consórcio. “Acompanhamos todo o processo e faço um agradecimento especial ao Município de Apucarana, na pessoa do prefeito Junior da Femac, pela parceria com os demais municípios que integram o nosso consórcio de saúde”, disse Lauro Junior.

Ao encaminhar o projeto de doação da área ao Cisvir, Junior da Femac, justificou aos vereadores que irão apreciar e votar o projeto, que se trata de uma instituição dedicada à prestação de serviços de saúde de alta qualidade. “A doação do imóvel possibilitará a continuidade desses serviços, garantindo o atendimento médico e demais serviços de saúde à população dos municípios envolvidos”, conclui o prefeito.

