Prefeitura de Apucarana promove baile especial em homenagem aos pais

O já tradicional baile da terceira idade promovido todas as sextas-feiras pela prefeitura no Sesc foi marcado nesta sexta-feira (18) por homenagens aos pais. Além de dançar, as cerca de 180 pessoas presentes participaram de um momento de celebração com bolo e sorteio e brindes.

continua após publicidade

Orlando Rui, de 83 anos, frequentador assíduo do baile ao lado da esposa Terezinha de Jesus, agradece a homenagens pelo dia dos pais. É sempre bom ser homenageado, em especial neste baile que sentimos um imenso prazer em participar. Aqui é nossa terapia, e é onde fazemos novas amizades”, disse Orlando.

-LEIA MAIS: Jovens se reúnem e caminham pela paz no centro de Apucarana

continua após publicidade

“A exemplo do que preparamos para celebrar o Dia das Mães, estamos hoje repetindo com o Baile do Dia dos Pais. Rendemos a nossa mais profunda admiração a todos os pais apucaranenses”, afirma a secretária da Assistência Social, Jossuela Pirelli.

“Cada edição dos bailes da terceira idade, às quartas-feiras no Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado no Jardim Aeroporto, e às sextas-feiras, no Sesc, é preparada com toda atenção e carinho pela nossa equipe da Assistência Social. Sabemos do significado desses momentos de lazer e socialização para essas pessoas e sempre que podemos promovemos celebrações especiais para elas, priorizando o ser humano”, destaca Jossuela.

Siga o TNOnline no Google News