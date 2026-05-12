Prefeitura de Apucarana prepara concurso para contratar veterinários do Cemsa
Secretário de Saúde afirmou na Câmara que município já iniciou contratação de banca organizadora após apontamentos do Ministério Público
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TNOnline TV
O secretário de Saúde de Apucarana, Guilherme de Paula, afirmou nesta segunda-feira (11) que a prefeitura já autorizou a realização de concurso público para contratação de veterinários que irão atuar no Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa).
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A declaração foi dada durante convocação na Câmara Municipal de Apucarana, onde o secretário prestou esclarecimentos sobre o funcionamento da unidade após irregularidades apontadas pelo Ministério Público durante fiscalização realizada em abril.
Segundo Guilherme de Paula, o município está em fase de contratação da banca organizadora do concurso, que também deve contemplar outras áreas da saúde pública. “O prefeito autorizou o concurso e nós estamos contratando a banca para iniciar o processo, não só para veterinários, mas para todas as necessidades da saúde”, afirmou.
A ausência de profissionais veterinários era uma das principais questões levantadas pelo Ministério Público durante a investigação envolvendo o Cemsa.
Durante a sabatina, o secretário afirmou que a administração municipal revisou protocolos internos da unidade após a fiscalização. De acordo com ele, foram reavaliados procedimentos de limpeza, triagem e manejo dos animais atendidos no local. “Reestruturamos algumas questões relacionadas à limpeza, à maneira do trato e das triagens”, disse.
Guilherme de Paula também afirmou que a prefeitura trabalha em um projeto para construção de uma nova estrutura para o Cemsa. Segundo ele, o município já concluiu parte dos estudos técnicos e o espaço deve se tornar referência no Paraná.
“Nós já temos o projeto do novo Cemsa há algum tempo. Vai ficar muito bonito e ser uma referência para o Estado”, declarou.
Ainda conforme o secretário, a prefeitura trabalha dentro de um cronograma apresentado ao Ministério Público e a expectativa é que a nova estrutura esteja pronta em menos de dois anos.
“Já entregamos a parte de engenharia e agora estamos na fase de execução”, explicou.
Questionado sobre a situação do atual diretor do Cemsa, Felipe, o secretário afirmou que ainda aguarda definições sobre possíveis encaminhamentos administrativos.