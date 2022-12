Prefeitura de Apucarana paga 2ª parcela do 13º salário dos servidores

Da Redação

Os servidores públicos municipais de Apucarana receberam, nesta quinta-feira (15), a segunda parcela do 13º salário. Foi depositado, diretamente nas contas bancárias dos servidores, um montante de R$9.452.551,72. A primeira parcela havia sido paga em julho.

A Secretaria da Fazenda também já tem planejada a liberação da folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de dezembro, no valor de R$17 milhões, alguns dias antes do Natal. No total serão injetados na economia local, neste mês, mais de R$26 milhões, contribuindo para o aquecimento das vendas do comércio, neste período natalino e de final do ano.

Conforme assinala o prefeito Junior da Femac, está sendo cumprida, rigorosamente em dia e, às vezes até de forma antecipada, uma obrigação da gestão pública. “A desorganização e a falta de responsabilidade que havia antes de 2013 acabou. Os salários dos servidores e todos os encargos sociais vêm sendo pagos em dia, na prefeitura, na Autarquia Municipal de Saúde, na Autarquia Municipal de Educação e no Idepplan”, reitera o prefeito Junior da Femac, acrescentando que isso também foi honrado pelo ex-prefeito Beto Preto, no período de 2013 a 2018.

A secretária da Fazenda, Sueli Pereira, informa que nos últimos dez anos, nas gestões de Beto Preto e de Junior da Femac, salários e encargos sociais são, efetivamente, pagos em dia. “Infelizmente, isso não aconteceu nos 12 anos anteriores a 2013, quando não eram recolhidos encargos sociais e outras despesas com prestadores de serviços. Isso resultou num passivo trabalhista absurdo, com precatórios e vultosas dívidas que vem sendo saldadas gradativamente”, lembrou a secretária.

Com controle financeiro e planejamento, a gestão Junior da Femac consegue atender a demanda de serviços, programas e obras. “E, ao mesmo tempo, estamos arcando com a difícil missão de, gradativamente, sanear dívidas”, conclui.

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

