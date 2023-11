Prefeitura de Apucarana oficializa doação de terreno ao Cisvir; vídeo

A prefeitura de Apucarana transferiu nesta sexta-feira (24) a escritura definitiva do terreno da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região. O Cisvir, criado no ano de 1996, iniciou suas atividades em espaço cedido no prédio da 16ª Regional de Saúde. Atualmente, o consórcio já dispõe de dois blocos e, em breve, irá agregar o “Hospital Dia”, com mais quinze consultórios e duas salas de cirurgias de pequeno porte, na ampla área doada pelo município de Apucarana. Assista o vídeo abaixo

continua após publicidade

Prestigiada por prefeitos de vários municípios, a solenidade também foi marcada pelo repasse de uma verba de R$ 840 mil ao Cisvir. O recurso do Governo Federal foi conquistado pelo deputado estadual Arilson Chiorato, em favor do município de Apucarana, mas por decisão do prefeito Junior da Femac, foi transferido integralmente ao consórcio intermunicipal de saúde, visando reforçar a liberação de consultas e exames aos pacientes de toda região.

-LEIA MAIS: Governo firma parceria para projeto de reforma do Cisvir em Apucarana

continua após publicidade

Os pronunciamentos das autoridades presentes foram de agradecimento ao prefeito Junior da Femac. “Hoje é um dia importante e como representante dos 18 prefeitos das cidades que fazem parte do Cisvir parabenizo e agradeço ao prefeito Junior da Femac. A doação do terreno e a verba repassada marcam uma nova fase do Cisvir, com a construção de uma terceira etapa do prédio da nossa sede que, entre outras melhorias de atendimento, vai dispor em breve de um setor para a realização de pequenas cirurgias. São 400 mil pessoas de toda a região atendidas pelo Cisvir”, dimensiona o prefeito de Mauá da Serra e presidente do Cisvir, Hermes Wicthoff.

Para o prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Associação Municipal do Vale do Ivaí (AMUVI), Lauro Junior, a solenidade representou um marco histórico. “Aqui hoje, o prefeito Junior da Femac cumpriu seu compromisso de doação do terreno ao Cisvir. E ainda viabilizou a transferência do recurso destinado à sua cidade, por meio do Deputado Arilson Chiorato, para atender a saúde de toda a região. Isso demonstra que estamos unidos para levar uma saúde cada vez mais humanizada para o Vale do Ivaí”, afirma Lauro Junior.

O deputado Arilson Chiorato reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando para trazer mais recursos para os municípios do Vale do Ivaí, em especial na área da saúde. “Destaco a atitude do prefeito Junior da Femac de destinar os R$ 840 mil para a saúde pública dos municípios. Vou atuar junto ao governo federal para garantir verbas para o Cisvir nos próximos anos”, anunciou Chiorato.

continua após publicidade

“Hoje é um dia histórico e a palavra é de gratidão. Primeiramente ao deputado Arilson Chiorato, que teve um olhar sensível com a necessidade da nossa região, com a destinação de recursos para ajudar os municípios e a saúde. Empenhei minha palavra e estou cumprindo, repassando oficialmente o terreno que era do Município de Apucarana para o Cisvir. É um ato histórico. Acredito que a união, planejamento e diálogo resultam em conquistas grandiosas como essa”, disse o prefeito Junior da Femac.

A solenidade, realizada na Sala Cerejeiras, no prédio do Cine Teatro Fênix, foi prestigiada pelos prefeitos José Roberto da Silva (Beia), de Bom Sucesso; Adhemar Rejani, de Marumbi; Edmilson Stencel, de Kaloré; Lauro Junior, de Jandaia do Sul; Aquiles Takeda, de Marilândia do Sul; Moisés Andrade, do Rio Bom; e Paulinho Moisés, de Califórnia. Também participaram representantes da administração municipal de outros municípios do Vale do Ivaí e Arapongas.

DOAÇÃO DO TERRENO – Com a aprovação da Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Apucarana repassou oficialmente hoje ao Cisvir a escritura de posse definitiva da área de 11.220m2. O terreno, onde foi construída a sede do consórcio de saúde, é avaliado hoje em R$6,4 milhões.

Neste local já foram edificados dois blocos, com área construída de 1.965m2, com recursos do Governo Federal, Governo Estadual e do Município de Apucarana, que liberou R$998 mil, além de todos os projetos das obras. O montante liberado por Apucarana ao Cisvir, incluindo o terreno e recursos para obras, é de R$7,4 milhões.

Siga o TNOnline no Google News