Prefeitura de Apucarana oferta mais de 100 serviços pela internet; saiba mais

A Prefeitura de Apucarana disponibiliza uma série de serviços digitais que permitem acesso rápido a documentos, protocolos e atendimentos, reduzindo filas e economizando tempo da população.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a modernização dos serviços tem como foco facilitar a vida do cidadão. “Nosso compromisso é tornar o atendimento cada vez mais simples e acessível. Quando a gente reduz burocracia, melhora diretamente a rotina das pessoas”, afirma.

Entre os mais de 100 serviços disponíveis estão emissão de guias, consultas de processos e solicitação de atendimentos em diferentes áreas da administração municipal. As ferramentas podem ser acessadas a qualquer momento através do portal oficial da prefeitura, garantindo praticidade. O secretário municipal de Gestão Pública, Robson de Souza Cruz, afirma que a iniciativa integra a estratégia de modernização da administração municipal, que visa ampliar o uso da tecnologia para melhorar a eficiência dos serviços e aproximar a Prefeitura da população. “Desde o início do mandato dezenas de serviços que antes eram feitos apenas de forma presencial, passaram a ser também disponibilizados para o cidadão através da internet. Além de desburocratizar processos, a modernização do atendimento facilita a vida do usuário e agiliza a conclusão dos trâmites”, observa Cruz.

Um exemplo de secretaria que ampliou a gama de serviços online é a de Obras. Segundo relata o secretário, engenheiro civil Mateus Franciscon Fernandes, desde meados do ano passado o setor deu um salto e passou a disponibilizar, pela internet, 18 dos 20 serviços mais utilizados por engenheiros, arquitetos e técnicos da cidade. “Também criamos um canal direto com os profissionais por WhatsApp, visando uma aproximação maior e a troca de informações”, conta Fernandes.

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Além de inscrições para diversas atividades realizadas pelo Município, sem a necessidade de enfrentar filas físicas, ferramenta online também possibilita acompanhar em tempo real, a fila de espera da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e do Pronto Atendimento Infantil (PAI). O link para a consulta está disponível no portal da transparência da prefeitura e em suas redes sociais. “Ao acessar a plataforma, os usuários podem verificar o número de pessoas aguardando triagem, o total de pacientes esperando atendimento e a quantidade de pessoas já atendidas. Além disso, o sistema detalha a quantidade de consultas realizadas, o tempo médio de espera na fila de triagem, o tempo médio de espera para atendimento e o tempo médio de atendimento. A ferramenta também informa a distribuição de pacientes por classificação de risco: não urgente, pouco urgente, urgente, muito urgente e emergência”, informa médico Guilherme de Paula, secretário municipal da Saúde.

Ele reforça que há mais de um ano, a prefeitura também promoveu a digitalização de todas as guias de atendimento, consulta e exames das unidades básicas de saúde (UBS’s). “Foi o fim do papel, onde começamos a usar a tecnologia para economizar recursos, atender melhor as pessoas e garantir transparência nas ações que têm sido desenvolvidas”, diz o secretário.

Serviço: O acesso a serviços online da Prefeitura de Apucarana e autarquias pode ser feito diretamente na página inicial (home) do portal oficial – https://www.apucarana.pr.gov.br – , onde estão disponíveis orientações e links para cada serviço.