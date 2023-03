Prefeitura de Apucarana oferta curso de defesa pessoal para mulheres

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Junior da Femac adianta que o curso terá duração de um dia

Ampliando o leque de cursos gratuitos que já oferece para população, a prefeitura de Apucarana vai realizar em parceria com a Polícia Militar um curso de defesa pessoal para mulheres do município. As aulas, baseadas nas modalidades de autodefesa krav Magá e jiu jitsu, serão ministradas por instrutores especializados do 10º Batalhão da Polícia Militar.

continua após publicidade .

O período e locais das inscrições, abertas a todas as mulheres a partir dos 18 anos, serão divulgados na próxima semana. O prefeito Junior da Femac adianta que o curso terá duração de um dia, com as aulas divididas entre o período da manhã e da tarde, havendo possibilidade do período noturno de acordo com a demanda.

-LEIA MAIS: Câmara reabre polêmica sobre rua dividindo a Praça do Redondo

continua após publicidade .

“A primeira turma do curso de defesa pessoal para mulheres tem início previsto para 15 de abril, no Centro da Juventude. Essa iniciativa é fruto de uma parceria com o 10º BPM, que entra com os instrutores, e a prefeitura que fará as inscrições e disponibilizará local com estrutura adequada para realização das aulas”, detalha o prefeito.

De acordo com Junior da Femac, entidades como a Procuradoria da Mulher, Câmara da Mulher Empreendedora, e instituições de ensino por meio do Núcleo Regional de Educação, serão contactadas pela administração municipal para auxiliar promoção da iniciativa.

O prefeito definiu os últimos detalhes sobre a oferta do curso de defesa pessoal para as mulheres em reunião nesta terça feira com o comandante do 10º BPM, tenente coronel Marcos José Fácio; do secretário municipal da Gestão Pública, Nikolai Cernescu Junior: da secretária da Assistência Social, Jossuela Pirelli; da secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin; e do secretário de Esportes de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo.

Siga o TNOnline no Google News