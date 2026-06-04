Prefeitura de Apucarana mantém operação tapa-buracos durante o feriado

Mesmo durante o feriado prolongado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4/6), equipes da Prefeitura de Apucarana (PR) estão nas ruas realizando uma operação intensiva de tapa-buracos. O objetivo é acelerar a recuperação da malha viária, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego para motoristas, motociclistas e pedestres. A previsão é de que os trabalhos tenham continuidade na sexta e também no sábado.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que a estratégia adotada pela administração municipal vai além do atendimento aos protocolos já registrados pela população. “Estamos percorrendo diversas ruas para localizar e tapar os buracos encontrados nas vias, mesmo quando ainda não há solicitação formal. Quero também agradecer aos servidores do Pátio de Máquinas, que têm trabalhado diariamente para melhorar as condições das ruas e atender a população com agilidade”, afirmou.





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De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Wendel Metta, as equipes vão cruzar sistematicamente as ruas da área central para ampliar a cobertura dos serviços. “Aproveitamos o feriado prolongado para concentrar essa operação no centro, onde normalmente há maior fluxo de veículos. Com o trânsito mais tranquilo nesses dias, conseguimos executar os serviços com mais agilidade e menor impacto para motoristas e comerciantes. Já nos bairros, o trabalho de tapa-buracos acontece de forma contínua ao longo do ano, justamente porque o fluxo de veículos é menor”, explicou.

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Os trabalhos abrangem a região compreendida entre a Barra Funda e o entorno dos colégios Platão e Canadá, passando por vias próximas ao Molicenter, Rua Munhoz da Rocha, Lagoão e Colégio São José, entre outros pontos.

A iniciativa integra o programa permanente de manutenção urbana da Prefeitura de Apucarana e busca garantir melhores condições de mobilidade, conforto e segurança para quem circula diariamente pelas ruas da cidade.



