Prefeitura de Apucarana lança editais da Lei Paulo Gustavo

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) lançou edital direcionado à seleção de projetos de arte e cultura para receber recursos disponibilizados pela Lei Paulo Gustavo. O valor destinado para Apucarana pelo Governo Federal da Lei Complementar nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo passa de R$ 1 milhão.

continua após publicidade

Os editais estão publicados no site da prefeitura http://www.apucarana.pr.gov.br/ e informações para esclarecimento de dúvidas podem ser obtidas pelo e-mail: cultura@apucarana.pr.gov.br.

-LEIA MAIS: Feira Verde tem retorno antecipado para auxiliar no combate à dengue

continua após publicidade

A entrega da proposta (projetos) pelo agente cultural, acompanhada da devida documentação, deverá ser realizada até dia 7 de fevereiro, no Cine Teatro Fênix. Lei Paulo Gustavo prevê o repasse de recursos para projetos de arte e cultura em todo o país.

A secretária da Promatur, Maria Agar, lembra que o debate sobre o fomento à produção cultural no município ocorreu em diversos momentos. “Em abril, foi realizada a Conferência Municipal de Cultura, depois na primeira quinzena de junho foi realizada a consulta pública online visando à aplicação da Lei Paulo Gustavo e em setembro a escuta pública presencial com o objetivo de colher sugestões para os editais que acabam de ser lançados”, afirma Maria Agar.

Pode se inscrever no edital qualquer agente cultural residente no município de Apucarana há pelo menos dois anos. “A seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo visa de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do município de Apucarana”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News