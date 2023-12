Prefeitura de Apucarana lança concurso culinário; veja como participar

A programação de eventos alusivos ao aniversário de Apucarana contará com o Concurso Sabores de Apucarana – 80 anos. Promovida pela Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), em parceria com a Fecomércio-PR, através do Senac, Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e apoio da Associação Filantrópica Ferra Mula e Associação dos Cafeicultores de Apucarana, a iniciativa foi lançada nesta terça-feira (05/12), em evento no gabinete municipal, pelo prefeito Júnior da Femac.



continua após publicidade

Pelo regulamento, serão premiadas em dinheiro três categorias, sendo que duas terão como ingrediente a costela bovina assada típica do Ferra Mula, culinária declarada patrimônio cultural de natureza imaterial de Apucarana pela Lei Municipal nº 092/2019, e uma categoria destinada ao café, o chamado “Ouro Verde” e que detém estreita relação cultural com as etnias que compõem a origem histórica da cidade.

-LEIA MAIS: Câmeras de monitoramento 24 horas são instaladas na Rua Ponta Grossa

continua após publicidade

Além de celebrar o aniversário de 80 anos de Apucarana, que serão completados em 28 de janeiro de 2024, o prefeito Júnior da Femac pontuou que o concurso visa o incentivo ao turismo local através da arte da gastronomia, bem como a valorização e reconhecimento aos profissionais do ramo de alimentação e chefes de cozinha apucaranenses. “Aos 80 anos, Apucarana, que se destaca pelo urbanismo, arquitetura, natureza exuberante e cultura diversa, também possui suas tradições gastronômicas, com notório destaque à costela bovina assada e à cafeicultura, sendo a única grande cidade paranaense onde ainda hoje o grão possui relevante importância dentro do Valor Bruto da Produção (VBP). Por isso propomos este concurso, que literalmente conclama toda população à “saborear os sabores” de Apucarana”, esclareceu o prefeito Júnior da Femac.

Participaram do lançamento do concurso a superintendente municipal de Turismo, Andréia Patrícia Rinaldo, que no ato representou a secretária da Promatur, Maria Agar Borba, a empresária Aida Assunção, representante da Fecomércio-PR e presidente do Sivana, os ferramulinos Reinaldo Zanetti e Carlos Guimarães, e o presidente da Associação dos Cafeicultores de Apucarana, Carlos Bovo.

As categorias em disputa são 1- acompanhamento da costela bovina assada do Ferra Mula; – pratos à base de costela bovina; 3 – sobremesas ou bebidas preparada à base de café. Segundo frisou a superintendente Andréia Rinaldo, poderão participar somente pessoas residentes de Apucarana com idade mínima de 18 anos e pessoa jurídica que possua CNPJ CNAE relativo à produção de alimentos (bares, restaurantes, lanchonetes e afins). “As inscrições são gratuitas e vão até o dia 4 de janeiro através do site da Prefeitura de Apucarana (http://www.apucarana.pr.gov.br) ou presencialmente no Centro Cultural Fênix, na Avenida Curitiba, 1215, centro”, comunica.

O regulamento completo do “Concurso Sabores de Apucarana – 80 anos” está disponível na internet junto ao link de inscrição. Os vencedores serão conhecidos no dia 19 de janeiro. Serão premiados os cinco primeiros colocados de cada categoria, sendo para o 1º lugar – R$1.800,00; 2º lugar – R$1.000,00; 3º lugar – R$800,00; 4º lugar – R$500,00 e 5º lugar 400,00. Mais informações na Promatur pelo telefone 3422-4000.

Siga o TNOnline no Google News