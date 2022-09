Prefeitura de Apucarana interdita BR-369 para instalar defensas

Da Redação

Um trecho da BR-369m em Apucarana foi interditado na manhã deste domingo (25) para instalação de defensas. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisas e Planejamento de Apucarana (IDEPPLAN), o acesso a Apucarana, para quem vem de Arapongas, na altura do viaduto do Contorno Norte, no Parque Industrial Norte, estará bloqueado até as 18 horas. O trecho está devidamente sinalizado e equipes do trânsito orientam condutores.

O bloqueio, com apoio da Polícia rodoviária federal, conforme explica o diretor-presidente do Idepplan, Carlos Mendes, será necessário para a instalação de defensas. A Prefeitura de Apucarana está implantando um moderno sistema de iluminação com padrão LED na rodovia, no trecho que vai da divisa com Arapongas até o viaduto do Contorno Norte.

“Estas barras de aço, fixadas ao lado da rodovia são exigidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), para posterior instalação de postes de iluminação pública”, explica Mendes.

O dirigente do Idepplan informa ainda aos condutores de veículos que circularem neste trecho da BR-369, que o acesso a Apucarana para quem vem de Arapongas, será feito na altura da Sociedade Rural de Apucarana. “Teremos duas equipes no local, com sinalização especial, fiscalização e orientação aos motoristas”, alerta Carlos Mendes.

